Коронавирус: как протекают симптомы болезни по дням

Как протекает коронавирусная болезнь (коллаж: РБК-Украина)

Медики рассказали, как протекает коронавирусная инфекция по дням

Коронавирус в Украине был подтвержден у 26 человек внутри страны. Жертвой смертоносного вируса стали две пожилые женщины. С целью максимально быстрого обращения к врачам и препятствия распространения инфекции, медики рассказали, как протекает заболевание у инфицированных коронавирусом людей.

Симптомы коронавируса по дням, которые были опубликованы в исследовании китайских медиков, помогут показать, как протекает заболевание. В основание исследования легли истории болезней пациентов из Уханя. Но врачи отмечают, что симптомы коронавируса Covid-19 часто схожи с гриппом или ОРВИ.

Как протекает болезнь по дням:

1-4 день. Главными симптомами этого периода является повышенная температура. У некоторых пациентов уже может начать появляться сухой кашель, тошнота, диарея и боль в мышцах. Начало болезни также может протекать в мягкой форме из-за чего человек может решить, что это что-то несерьезное.

Главными симптомами этого периода является повышенная температура. У некоторых пациентов уже может начать появляться сухой кашель, тошнота, диарея и боль в мышцах. Начало болезни также может протекать в мягкой форме из-за чего человек может решить, что это что-то несерьезное. 5−6 день. Начинаются проблемы с отдышкой и усложнением дыхания. Такие симптомы особенно часто наблюдаются у пожилых людей, а также у тех, кто имеет хронические заболевания.

Начинаются проблемы с отдышкой и усложнением дыхания. Такие симптомы особенно часто наблюдаются у пожилых людей, а также у тех, кто имеет хронические заболевания. 7 день. Существенное усиление проблем с дыханием. Исследование показывает, что у многих зараженных в этот период симптомы ослабевают.

Существенное усиление проблем с дыханием. Исследование показывает, что у многих зараженных в этот период симптомы ослабевают. 8−9 день. У пациентов, которые тяжело переносят инфекцию (около 15% от числа всех заболевших), развивались признаки острого респираторного дистресс-синдрома: легкие уже не могли должным образом обеспечивать кислородом жизненно важные органы.

У пациентов, которые тяжело переносят инфекцию (около 15% от числа всех заболевших), развивались признаки острого респираторного дистресс-синдрома: легкие уже не могли должным образом обеспечивать кислородом жизненно важные органы. 10−11 день . Пациенты, которые тяжело переносят инфекцию, поступают в реанимацию. К остальным симптомам добавляется боль в животе.

. Пациенты, которые тяжело переносят инфекцию, поступают в реанимацию. К остальным симптомам добавляется боль в животе. 12 день. Пациенты идут на поправку, температура снижается.

Пациенты идут на поправку, температура снижается. 17 день. Выздоравливающих выписывают.

Врачи отмечают, что кашель является второстепенным симптомом вируса. После выписки из больницы многие их тех, кто вылечился, продолжали кашлять. Одышка проходит через 13 дней. В целом период выздоровления занимает около 22 дней, но некоторые пациенты умирали на 18 день.

Напомним, в Италии в течение недели начнут первые испытания вакцины от коронавируса.

Ранее в Китае завершили клинические исследования препарата от коронавируса.