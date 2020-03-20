Коронавирус: как протекают симптомы болезни по дням
Как протекает коронавирусная болезнь (коллаж: РБК-Украина)
Медики рассказали, как протекает коронавирусная инфекция по дням
Коронавирус в Украине был подтвержден у 26 человек внутри страны. Жертвой смертоносного вируса стали две пожилые женщины. С целью максимально быстрого обращения к врачам и препятствия распространения инфекции, медики рассказали, как протекает заболевание у инфицированных коронавирусом людей.
Симптомы коронавируса по дням, которые были опубликованы в исследовании китайских медиков, помогут показать, как протекает заболевание. В основание исследования легли истории болезней пациентов из Уханя. Но врачи отмечают, что симптомы коронавируса Covid-19 часто схожи с гриппом или ОРВИ.
Как протекает болезнь по дням:
- 1-4 день. Главными симптомами этого периода является повышенная температура. У некоторых пациентов уже может начать появляться сухой кашель, тошнота, диарея и боль в мышцах. Начало болезни также может протекать в мягкой форме из-за чего человек может решить, что это что-то несерьезное.
- 5−6 день. Начинаются проблемы с отдышкой и усложнением дыхания. Такие симптомы особенно часто наблюдаются у пожилых людей, а также у тех, кто имеет хронические заболевания.
- 7 день. Существенное усиление проблем с дыханием. Исследование показывает, что у многих зараженных в этот период симптомы ослабевают.
- 8−9 день. У пациентов, которые тяжело переносят инфекцию (около 15% от числа всех заболевших), развивались признаки острого респираторного дистресс-синдрома: легкие уже не могли должным образом обеспечивать кислородом жизненно важные органы.
- 10−11 день. Пациенты, которые тяжело переносят инфекцию, поступают в реанимацию. К остальным симптомам добавляется боль в животе.
- 12 день. Пациенты идут на поправку, температура снижается.
- 17 день. Выздоравливающих выписывают.
Врачи отмечают, что кашель является второстепенным симптомом вируса. После выписки из больницы многие их тех, кто вылечился, продолжали кашлять. Одышка проходит через 13 дней. В целом период выздоровления занимает около 22 дней, но некоторые пациенты умирали на 18 день.
Напомним, в Италии в течение недели начнут первые испытания вакцины от коронавируса.
Ранее в Китае завершили клинические исследования препарата от коронавируса.
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