Антибіотики і маски не врятують від коронавіруса: лікарі шокували заявою

Лікування від коронавіруса (колаж: РБК-Україна)

При захворюванні коронавірусом варто утриматися від прийому вітаміну С

Коронавірус – небезпечне респіраторне захворювання, яке викликає пневмонію нового типу. ВООЗ розповіла, які засоби не сприяють профілактиці та лікуванню від коронавіруса. В організації заявили, що маски можуть бути неефективні проти інфекції, а також додали, що вживання вітаміну C, антибіотиків і традиційних чаїв не допомагають в лікуванні.

На даний момент рекомендованих лікарських засобів, призначених для профілактики або лікування інфекції, викликаної новим коронавірусом, немає.

"Щоб захистити себе від інфікування новим коронавірусом, слід дотримуватися елементарних правил гігієни рук і респіраторної гігієни, а також правил забезпечення безпеки харчових продуктів та уникати, наскільки це можливо, тісного контакту з особами, у яких спостерігаються такі симптоми респіраторного захворювання, як кашель і нежить", - заявили у ВООЗ

Також у Всесвітній організації охорони здоров'я додали, що антибіотики не діють проти вірусів.

"Ними можна лікувати тільки бактеріальні інфекції. Новий коронавірус відноситься до вірусів, і, отже, для його профілактики й лікування не слід використовувати антибіотики", - йдеться на сайті ВООЗ.

Медики також додали, що маски не є 100%-ою гарантією захисту від коронавіруса.

"Носіння медичної маски може сприяти обмеженню розповсюдження деяких респіраторних захворювань. Однак саме по собі носіння маски не є гарантованою перешкодою для інфекцій і повинно поєднуватися з іншими заходами профілактики, включаючи гігієну рук та органів дихання й уникнення тісних контактів за рахунок підтримки відстані не менше 1 метра між собою й іншими людьми", - пишуть в організації.

ВООЗ також розповіла, які заходи можуть нашкодити при профілактиці та зараженні коронавірусом:

прийом вітаміну C;

куріння;

вживання традиційних трав'яних чаїв;

носіння для більшого захисту відразу декількох масок;

самолікування, зокрема антибіотиками.

Нагадаємо, що у Чернівцях госпіталізували жінку, яка повернулася з Італії через підозру на коронавірус.