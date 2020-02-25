Коронавірус в Європі: що потрібно знати українцям, щоб не захворіти

Як українцям не захворіти коронавірусом (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Італії та інших країнах налякав українців. Чи варто панікувати - читайте на Styler

Китайський коронавірус, який виник в провінції Ухань, не на жарт налякав увесь світ. Тільки у Піднебесній від нього померли 2592 людини, але не все так страшно, як спочатку здається. За останньою інформацією станом на 23 лютого, від COVID-19 у світі вилікувались 23290 осіб.

Зараз спалах коронавіруса зафіксований на півночі Італії - у Ломбардії. Там за останніми даними померло семеро людей. Жертви в основному літні люди близько 80 років. Як перестати переживати, і що зробити, щоб не заразитися читайте в матеріалі Styler.

Найголовніше - це підтримувати рівень інформованості.

Для людини важливо не тільки знати, що вірус може з'явитися в будь-якому місці і в будь-який час, і вжити відповідні дії на основі правильної інформації. Важливо знати симптоми захворювання, шляху зараження, а також те, що в разі хвороби - потрібно терміново звернутися до медиків.

Ми відповімо на головні питання українця, який турбується питанням, як не захворіти коронавірусом з Китаю.

Може в карантині бути коронавірус?

Перше, що потрібно знати - це коронавіруси - це віруси, які можуть передаватися між людьми і тваринами. В основному вірус передається повітряно-крапельним шляхом, він може поширюватися при кашлі, чханні, через краплі слини або виділення з носа.

Більшість випадків зараження походять від людей, у яких були явні симптоми вірусу, однак медики заявляють, що передача вірусу можлива від носіїв з легкими симптомами.

Чи ефективна медична маска проти коронавіруса?

Маска важлива для носія вірусу. Якщо людина захворіла - вона постарається убезпечити оточуючих. Звичайні марлеві маски не ефективні для захисту від зараження, адже вірус в основному міститься на руках.

Що чітко потрібно знати про вірус?

Інкубаційний період в середньому триває 5-6 днів, але потенційно заражених людей спостерігають 14 днів. На поверхнях COVID-19 може жити кілька годин. Якщо він поза організму з ним можна впоратися за допомогою дезінфікуючих засобів. Пацієнти скаржаться на відчуття втоми, утруднене дихання, високу температуру, кашель і біль у горлі.

Головні правила, щоб не заразитися:

Частіше мийте руки і обличчя.

Намагайтеся, щоб на вас не чхали і не кашляли.

Не зберігайте використані серветки і хустки після шморкань.

Розкажіть дітям про правила гігієни, наприклад, про те, що не можна ділитися з іншими своєю зубною щіткою.

На час відмовтеся від рукостискань і вітальних поцілунків.

Не забувайте про те, що в країну, де з'явився осередок зараження, виїжджати тимчасово не рекомендується.

Як ми раніше повідомляли, Моз не рекомендує українцям відвідувати країни, де зареєстрували коронавірус.