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Україна йде за оптимістичним сценарієм спалаху коронавірусу, - головний санлікар

Новини » Коронавірус     12.04.2020 - 14:51
Україна йде за оптимістичним сценарієм спалаху коронавірусу, - головний санлікар
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Цей сценарій розраховано на зараження не більше 2% українців

Спалах коронавірусу в Україні розвивається за оптимістичним сценарієм. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Telegram-канал "Коронавірус Інфо".

За його словами, на сьогодні Україна йде за сценарієм, за яким буде інфіковано не більше 2% населення. Він також зазначив, що такий показник можливий завдяки вжитим запобіжним заходам.

У той же час очікується істотне зростання кількості виявлених випадків.

"Цьому сприятиме зміна алгоритмів тестування, оскільки тепер в Україні тестують всіх хворих на пневмонію, всіх людей з лихоманкою і всіх контактних осіб. Якщо громадяни будуть дотримуватися карантинних обмежень і залишатися вдома, в тому числі і на Великдень, не підуть до церкви чи в гості, Україні вдасться суттєво стримати поширення коронавірусної хвороби", - додав Ляшко.

Нагадаємо, раніше Ляшко спрогнозував колапс системи охорони здоров'я України при захворюваності на рівні 10% населення.

Зазначимо, свіже дослідження китайських вчених показує, що коронавірус може поширюватися на відстань до 4 метрів.

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