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Коронавірус виявився в 10 разів небезпечніше: що відомо

STYLERКоронавірус    14.04.2020 - 08:30
Коронавірус виявився в 10 разів небезпечніше: що відомо
Коронавірус ще небезпечніше (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус дуже швидко поширюється і має високу летальність

Коронавірус COVID-19 в десять разів небезпечніше, ніж свинячий грип H1N1, який став причиною пандемії 2009 року. Таку заяву зробив Тедрос Аданом Гебреїсус, гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За словами голови ВООЗ, спалахи зараження коронавірусною інфекцією поширюються дуже швидко, а зупиняються набагато повільніше, ніж при свинячому грипі 11 років тому. Крім того, коронавірус смертельніше вірусу свинячого грипу в 10 разів.

"Ми знаємо, що COVID-19 швидко поширюється, і ми знаємо, що це смертельно - у 10 разів смертельніше, ніж вірус, відповідальний за пандемію грипу 2009 року", - сказав Гебреїсус в Twitter ВООЗ.

Голова організації зазначив, що в деяких країнах кількість зареєстрованих випадків може подвоюватися всього за кілька днів.

Відзначимо, що кількість хворих у світі вже перевищила два мільйони осіб. Від коронавіруса померло 120 тисяч людей у всьому світі.

Раніше ми писали, що у ВООЗ назвали більш ефективний захист від коронавіруса, ніж маски.

Також повідомлялося, що у коронавіруса з'явився новий незвичайний симптом, , який може проявлятися, як разом з типовими - кашлем і температурою, так і самостійно.

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