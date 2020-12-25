Коронавірус-мутант в Україні: лікар розповів про симптоматику та лікування

Українець заразилася на новий штам коронавірусу, перехворів в Ужгороді та згодом поїхав до Чехії на заробітки. Як виявилося, у чоловіка хвороба протікала в легкій формі.

Про це розповів лікар-інфекціоніст Віктор Петров в ефірі телеканалу "Україна 24", який і займався лікуванням пацієнта.

За його словами, симптоматика в цьому першому випадку виявлення вірусу-мутанта в Україні не була унікальною.

"Пацієнт мав легку форму, у нього не було проблем, пов'язаних із легенями, тощо. Пацієнт переніс (хворобу), виїхав звідси на роботу до Чехії, і чеські колеги надіслали мені його тест, в якому були ознаки мутації. Саме ретроспективно я про це дізнався, не в Україні, пацієнт вже одужав, коли перебував у Чехії", - розповів лікар.

Також інфекціоніст зазначив, що лікування жителя Закарпаття з новим штамом COVID-19 було симптоматичним.

"В цьому випадку пацієнт лікувався без будь-яких додаткових засобів. Ми працювали виключно симптоматичним лікуванням, потреби в лікуванні якимось інтенсивним методом не було", - сказав доктор.

Раніше повідомлялося, що мікробіолог і вірусолог, академік Національної академії наук України пояснив мутацію коронавірусу. Експерт розповів, що сьогодні є повідомлення про появу нового різновиду або мутанта коронавірусу SARS-CoV-2, який, за заявами, поширюється на 70% швидше.

Також ми писали про те, що нещодавно стало відомо, чи потрібні нові вакцини від "британського" коронавірусу.