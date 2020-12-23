Стало відомо, чи потрібні нові вакцини від "британського" коронавірусу

Коронавірус (колаж: РБК-Україна)

У Великобританії в грудні виявили новий популярний штам коронавірусної інфекції. Влада королівства оголосила, що мутована версія COVID-19 на 70% більше заразна, тому замість обіцяного ослаблення карантину на Різдво і Новий рік, заходи щодо запобігання поширення інфекції були посилені. Український академік НАН розповів, наскільки небезпечна ця мутація і чи потребує вона створення нової вакцини.

Як повідомляється, новий штам інфекції не відрізняється підвищеною летальністю. Більш того, створена вакцина, яку Україна отримає в першому кварталі 2021 року, здатна захищати й від нової версії смертельно небезпечного вірусу. Про це голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони України Сергій Комісаренко розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Річ у тому, що у нас постійно з'являються нові штами. На деякі так і не звертають особливої уваги, а деякі поширюються дуже швидко. Один з таких штамів вже відомий, як раз у нього відбулася заміна лише однієї амінокислоти в білку, про цей білок постійно говорять – spike-протеїн, який є "головною дійовою особою", саме він взаємодіє з клітиною хазяїна. Він відповідає за розпізнавання вірусу клітини господаря і за зв'язок з нею. У ньому вже відбулася мутація, і вона швидко поширилася і кінець кінцем охопила світ", – говорить фахівець.

Академік підкреслюється, що згодом цілком можливе повне зникнення інфекції внаслідок мутацій. При цьому він нагадав, що коронавіруси мутують рідше, ніж віруси грипу.

"Мутації можуть бути позитивними, захворювання може проходити легше, а вірус може взагалі зникнути. Так було з вірусом 2002-2004 років. У цьому вірусі зміни, які відбуваються, на щастя, не приводять до збільшення летальності. Мутація не вплинула на летальність, не вплинула на перебіг хвороби, але призвела до того, що цей вірус поширюється значно краще, він більше подобається людям, з якими "зустрічається", скажімо так", – підкреслив голова комісії з біобезпеки.

Комісаренко додав, що "ця мутація не призведе до зміни в імунній відповіді, тобто не вплине на процеси вакцинації".

Нагадаємо, що Україна знаходиться на 30 місці в Європі за рівнем смертності від COVID-19. З початку пандемії в Україні від COVID-19 померли 17 172 людини.

Раніше РБК-Україна писало, що понад 93% летальних випадків від COVID-19 в Україні припадають на групу людей старше 50 років. Найбільше підтверджених випадків зафіксовано людей від 30 до 69 років (75,5%).