Коронавирус-мутант в Украине: врач рассказал о симптоматике и лечении

Украинец заразился новым штаммом коронавируса, переболел в Ужгороде и после уехал в Чехию на заработки. Как оказалось, у мужчины болезнь протекала в легкой форме.

Об этом рассказал врач-инфекционист Виктор Петров в эфире телеканала "Украина 24", который и занимался лечением пациента.

По его словам, симптоматика в этом первом случае выявления вируса-мутанта в Украине не была уникальной.

"Пациент имел легкую форму, у него не было проблем, связанных с легкими, и тому подобное. Пациент перенес (болезнь), уехал отсюда на работу в Чехию, и чешские коллеги прислали мне его тест, в котором были признаки мутации. Именно ретроспективно я об этом узнал, не в Украине, пациент уже выздоровевший находился в Чехии", - рассказал врач.

Также инфекционист отметил, что лечение жителя Закарпатья с новым штаммом COVID-19 было симптоматическим.

"В данном случае пациент лечился без каких-либо дополнительных средств. Мы работали исключительно симптоматическим лечением, потребности в лечении каким-либо интенсивным методом не было", - сказал доктор.

Ранее сообщалось, что микробиолог и вирусолог, академик Национальной академии наук Украины объяснил мутацию коронавируса. Эксперт рассказал, что сегодня есть сообщения о появлении новой разновидности или мутанта коронавируса SARS-CoV-2, который, по заявлениям, распространяется на 70% быстрее.

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