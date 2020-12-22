Експерт пояснив мутацію коронавірусу

Фото: люди в масці (РБК-Україна)

Коронавірус почав мутувати, новий штам може передаватися швидше. З чим це пов'язано, пояснив РБК-Україна мікробіолог і вірусолог, академік Національної академії наук України і Національної академії медичних наук України Володимир Широбоков.

Вважалося, що коронавіруси можуть змінюватися лише шляхом мутацій. Але вони відносяться до особливого порядку вірусів Nidoviralis - нидовірусов (порядок оболонкових одноланцюгових РНК-вірусів, - ред.).

У них на одній стороні геному є спеціальне пристосування - структура, яка дає можливість вірусу зчитувати багато мРНК (переносники генетичної інформації, - ред.), які сьогодні використовуються як вакцинний препарат. Цей механізм дозволяє їм не тільки давати надлишок РНК і білків, функція яких ще невідома, але і обмінюватися інформацією з іншими вірусами.

І як раз особлива генетична структура коронавірусів - те, що вони відносяться до нидовірусів - змушує по-іншому розглядати їх як віруси з особливим видом мінливості.

Сьогодні є повідомлення про появу нового різновиду або мутанта коронавірусу SARS-CoV-2, який, за заявами, поширюється на 70% швидше.

З чим ця швидкість поширення може бути пов'язана? По-перше, зі зміною генетики і біології вірусу. По-друге, у них могло виникнути більше спорідненості до рецепторів клітини, до яких вони чіпляються при зараженні – до ACE2 рецептора. Поки що все це, напевно, невідомо, як і невідома причина виникнення мутантів.

У всякому разі, згідно літературних публікацій, він поширюється дійсно швидко. Не дарма сьогодні припиняється з'єднання з Великобританією. Але вже з'явилася інформація про те, що цей мутант з'явився вже і Данії, і в Нідерландах, і в Італії, і в Південно-Африканській Республіці.

Думаю, цей новий варіант вже досить поширений.

Якщо він, дійсно, не викликає важких форм захворювання, як про це пишуть, то особливої загрози він не представляє. За умови - що він суттєво не змінився в антигенному відношенні. Тобто якщо антитіла, які виробляються до звичайного штаму SARS-CoV-2, будуть нейтралізувати і цей мутант.

Більшість публікацій, поки що не наукових, стверджують, що він нібито нейтралізується такими ж антитілами, як і колишній, звичайний SARS-CoV-2. А значить, на застосування вакцин і ефективність вакцинації це ніяк не вплине. І це надзвичайно важливо і повинно знизити загальну напругу.

Поки що немає офіційних даних, що зміни у вірусі пройшли саме в антигенному S-білку шипа (саме на цей білок спрямовані нинішні вакцини, - ред.). І було б добре, щоб таких змін не було. На цей білок синтезуються захисні антитіла. Якщо мутація не торкнулася антигенної структури цього S-білка, то немає особливих підстав для занепокоєння. Але потрібно почекати більше наукових повідомлень про те, чи змінилася його структура.

Володимир Широбоков, для РБК-Україна