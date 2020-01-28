ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус в Китаї: вчені зробили несподівану заяву про його походження

STYLERЖиття    28.01.2020 - 22:33
Коронавірус в Китаї: вчені зробили несподівану заяву про його походження
Коронавірус в Китаї (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Китаї міг з'явитися набагато раніше, ніж у грудні 2019 року

Смертельний коронавірус, який забрав життя вже понад ста осіб, міг з'явитися набагато раніше і зовсім в іншому місці. Команда вірусологів з декількох китайських ВНЗ і клінік опублікувала звіт, в якому розповіла про перших пацієнтів. Вони з'явилися в Ухані ще в кінці осені та не були пов'язані з ринком, на якому продавали заражених тварин.

За даними звіту, перший випадок захворювання був виявлений 1 грудня 2019 року. Слідом з'явилося ще 13 пацієнтів, і всі вони не були зв'язані з ринком в Ухані. Цілком ймовірно, що випадки зараження 2019-nCoV могли відбутися ще в листопаді або навіть раніше, вважають вчені.

І саме перші хворі могли принести вірус на ринок, де він почав швидко поширюватися.

Біолог Крістіан Андерсен з Інституту Скріпса провів власне дослідження і повідомив, що геноми 27 вірусів 2019-nCoV мали останнього загального предка близько 1 жовтня 2019 року.

Це ставить під сумнів інформацію китайської влади про поширення вірусу. Також у звіті зазначено, що між 11 і 18 січня не надходило нових даних про зараження і лише 18 січня була підтверджена можливість передачі вірусу від людини до людини.

Крім того, у Німеччині та Японії підтвердилися перші випадки зараження коронавірусом за межами Китаю. Відзначається, що пацієнти не відвідували Ухань, але мали контакти з людьми з Китаю.

Водій з Японії перевозив групу туристів з Уханя, а громадянин Німеччини заразився вірусом після відвідування робочого семінару, в якому брала участь китаянка.

Україна обмежить авіасполучення з Китаєм через коронавірус Українцям зробили важливе попередження через китайський вірус
Новини України вирусКитай
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся