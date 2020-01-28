Коронавирус в Китае: ученые сделали неожиданное заявление о его происхождении

Коронавирус в Китае (Коллаж РБК-Украина)

Коронавирус в Китае мог появиться намного раньше, чем в декабре 2019 года

Смертельный коронавирус, который унес жизни уже более ста человек, мог появиться намного ранее и совсем в другом месте. Команда вирусологов из нескольких китайских вузов и клиник опубликовала отчет, в котором рассказала о самых первых пациентах. Они появились в Ухани еще в конце осени и не были связаны с рынком, на котором продавали зараженных животных.

По данным отчета, первый случай заболевания был обнаружен 1 декабря 2019 года. Следом появилось еще 13 пациентов, и все они не были связаны с рынком в Ухани. Вполне вероятно, что случаи заражения 2019-nCoV могли произойти еще в ноябре или даже раньше, считают ученые.

И именно первые заболевшие могли принести вирус на рынок, где он начал быстро распространяться.

Биолог Кристиан Андерсен из Института Скрипса провел собственное исследование и сообщил, что геномы 27 вирусов 2019-nCoV имели последнего общего предка около 1 октября 2019 года.

Это ставит под сомнение информацию китайских властей о распространении вируса. Также в отчете указано, что между 11 и 18 января не поступало новых данных о заражении и лишь 18 января была подтверждена возможность передачи вируса от человека к человеку.

Кроме того, в Германии и Японии подтвердились первые случаи заражения коронавирусом за пределами Китая. Отмечается, что пациенты не посещали Ухань, но имели контакты с людьми из Китая.

Водитель из Японии перевозил группу туристов из Уханя, а гражданин Германии заразился вирусом после посещения рабочего семинара, в котором принимала участие китаянка.