Температуру міряють всім: українці в Китаї розповіли гірку правду про вірус

Українці розповіли, що відбувається в Китаї (Колаж РБК-Україна)

Українці, які зараз знаходяться в Китаї, повідомили нові дані про вірус

Смертельний вірус в Китаї забрав життя вже понад 80 осіб, і кількість хворих вже перевищила три тисячі осіб. Вірус почав поширюватися за межами країни та нові спалахи захворювання фіксують не тільки в країнах Азії, але і в США, Канаді, Франції та інших.

Іноземні громадяни, які залишилися в Китаї, перед евакуацією змушені будуть пройти карантин. Крім того, в країні є й українські громадяни, які розповіли, як зараз живе Китай.

Ексдепутат Борислав Береза розповів на своїй сторінці в Facebook про друга, який поїхав у Китай на ПМП і живе у Хуаду, передмісті Гуанчжоу.

"Від Хуаду до Уханя приблизно 1000 км. Місцеві жителі знають, що проблема з епідемією є, але масової паніки немає. Всі в курсі, що китайський уряд працює над її вирішенням. Правда життя поміняло свій звичний уклад. Наприклад, на фото відділи овочів, рису і яєць в одному з найбільших супермаркетів. А ці продукти теж саме для китайців, як для нас гречка, макарони та сіль, які виносять з полиць в першу чергу. А ось інша їжа та алкоголь поки є в асортименті. Людей на вулицях мало. На вході в житлові комплекси оголошення, що гостям вхід з учорашнього дня обмежений та заборонений", - написав Береза і додав, що всі розважальні заклади в Китаї закриті, а людям на вході до будівлі перевіряють температуру в обов'язковому порядку.

Супермаркети в Китаї (Фото: facebook.com/borislav.bereza)

"Всі ресторани вуличної їжі закриті. Так само закрили й кінотеатри. Скрізь всім міряють температуру: в метро, при вході в автобус, при вході в супермаркет, в офісне приміщення. Як міряють. Термометр у вигляді пістолета з датчиком підносять до чола та отримують миттєвий результат. При вході в поліцію і в адміністративні будівлі точно така ж обов'язкова перевірка. Перевіряють кожного. Без винятків. Варіант "я тут працюю, я свій" не спрацьовують, як звільнення від вимірювання температури. Ось так живе сьогодні звичайний Китай. Це без чуток і домислів. Сухі факти", - додав ексдепутат.

Супермаркети в Китаї (Фото: facebook.com/borislav.bereza)

У Китаї опинилася й українська модель Олександра Волкова. Їй не пощастило – вона виявилася заручницею в місті Ухань, у самому осередку. Вона розповіла у коментарі для BBC Україна, що паніка серед китайців почалася тільки після 20 січня.

"23 січня ми прокидаємося та отримуємо повідомлення на телефони, що з 10 ранку громадський транспорт закритий, аеропорти та вокзали теж. Ухань ізолювали, тобто ввели карантин. Почалася паніка, ми почали дзвонити своїм керівникам. Вони кажуть: сидіть вдома і нікуди не виходьте, запасіться на всяк випадок їжею, адже невідомо, коли в магазин завезуть продукти", - повідомила Волкова.

Вона додала, що на вулицях Ухані порожньо, в супермаркетах є крупи, але дуже мало овочів.

"Аптеки теж відкриті, але ти не можеш зайти всередину, перегородили вхід столами, тому ти можеш тільки біля входу попросити щось, щоб тобі продали. Вулиці порожні, люди не виходять, центр абсолютно вимер - там немає нікого. Пересуватися між районами не можна, вони ізольовані. Виїхати з міста теж не можеш. Ми цілими днями сидимо вдома, виходимо тільки в магазини", - додала дівчина.

Вона зазначила, що в місті переповнені лікарні, багато хворих, масок не вистачає і в місті є якісь патрулі, які вирішують, чи пускати людину в лікарню. В українському посольстві Волковій сказали, що "про евакуацію мова не йде".

Андрій Дрофа, який проживає в Пекіні, розповів у коментарі ТСН, що на вулицю практично ніхто без потреби не виходить, а людям толком нічого не говорять.

"На вулицях ніде нікого просто немає. Крім прибиральників і якихось служб, які примусово змушені працювати на вулицях. Ті люди, які в метро або якимось чином вийшли у справах на вулицях, обов'язково в масках. Знаходимося в стані хвилювання. Інформації перевіреної ні у кого дізнатися не можна", - зазначив українець.