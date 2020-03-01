Японія завершила евакуацію з круїзного лайнера, який стояв на карантині

Фото: круїзний лайнер Diamond Princess (DPA / Kyodo)

Сьогодні, 1 березня, судно покинули близько 130 членів екіпажу

Останню групу людей евакуювали з круїзного лайнера Diamond Princess, який стояв на карантині біля берегів Японії через спалах нового коронавірусу. Про це повідомляє NHK з посиланням на японського міністра охорони здоров'я Кацунобу Като.

Повідомляється, що сьогодні, 1 березня, судно покинули близько 130 членів екіпажу. Серед них були громадяни Індонезії. Евакуація членів екіпажу, чиї аналізи на коронавірус виявилися негативними, почалася в четвер, 26 лютого. Людей помістять на двотижневий карантин в державну установу, розташоване в префектурі Сайтама. Їх відпустять після повторних аналізів, якщо їх результати будуть негативними.

Тепер круїзний лайнер продезинфікують і відправлять на технічне обслуговування на верф. Всі чиновники МОЗ, які перебували на борту судна, здали тест на коронавірус. В результаті аналізи не виявили захворювання ні у одного із співробітників відомства.

Нагадаємо, в Японії померла п'ята пасажир, який заразився коронавірусів на лайнері Diamond Princess. Щонайменше 700 осіб заразилися, поки лайнер знаходився на карантині. В даний час Японія підтвердила 10 випадків смерті від коронавируса.