Чи можна гуляти з дітьми під час карантину: Комаровський дав відповідь

Доктор Комаровський розповів про прогулянки з дітьми (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський розповів, чи можна гуляти з дітьми на вулиці під час карантину

Карантин в Україні через коронавірус ввели в Україні з 12 березня, поки що до 3 квітня. Багатьох батьків хвилює найголовніше питання, чи можна гуляти з дитиною під час цих вимушених заходів обсервації. Відомий педіатр України доктор Комаровський дав відповідь на популярне зараз питання.

Медик повідомив, що гуляти можна, але за певних умов.

Під час прогулянки ви не контактуєте з іншими людьми;

Діти спілкуються невеликими групами (до 5 осіб) під наглядом дорослих, які дотримують дистанцію;

Ви маєте можливість залишити власну оселю не вступаючи в контакти з іншими людьми і не облизуючи по дорозі двері, поручні, кнопки і т. д.

Ви знаєте, як правильно відкривати двері, як натискати кнопки ліфта, ви маєте з собою санітайзер і знаєте, як ним користуватися, ви готові, зрештою, пройтися по сходах пішки, уникаючи усіма облапаної і в більшості випадків практично не вентильованої кабіни ліфта;

Ви розумієте, що ліс і парк це хоч і далі, але набагато краще, ніж лавочка біля під'їзду

Доктор Комаровський порадив дорослим цілком кооперуватися, щоб поки одна мама гуляє з двома дітьми, друга могла виспатися і відпочити від "подвигу материнства".

"Звертаю увагу: діти, позбавлені свіжого повітря, дадуть таку кількість бронхітів, тонзилітів, дерматитів, астм, загострення алергії і т. д. і т. п., що коронавірус здасться вам милою і привабливою болячкою", - сказав Комаровський.