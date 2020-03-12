У ліфті та на дверних ручках: Комаровський розповів про підвиди коронавіруса і дав поради

Комаровський відповів на питання про коронавірус (фото: РБК-Україна)

Коронавірус має два різновиди по своїй силі, пояснив доктор Комаровський

Коронавірус в Україні може зберігатися в повітрі в приміщеннях лише нетривалий час, але на предметах - особливо металевих поверхнях або дверних ручках у будинках - інфекція здатна триматися до 10 годин мінімум. Про це заявив доктор Євген Комаровський, відповідаючи на питання про небезпечний вірус COVID-19 та заходи профілактики захворювання.

Медик звернув увагу, що існує два різновиди вірусу, які відрізняються між собою по своїй силі та тяжкості хвороби.

"На сьогодні підвид, який викликає більш важку хворобу, становить близько 70%, а легку - близько 30%. Але весь час відзначається динаміка в бік зменшення від більш отруйного і збільшення в бік більш легкого вірусу", - заявив він.

За словами лікаря вищої категорії, це пов'язано з тим, що люди з важкою формою хвороби лежать і мало з ким контактують, а хворі легкою формою активно поширюють вірус.

"Тому частіше від людини до людини переходить більш легкий вірус", - зазначив Коморовський.

Доктор розповів, що вірусні частинки в повітрі - наприклад, у ліфті багатоквартирного будинку - осідають протягом декількох хвилин.

"Ще раз звертаю увагу! Так, на кнопці цього ліфта, на дверній ручці може бути вірус... Але що потрібно зробити, щоб відбулося зараження? Ви рукою натискаєте на кнопку або беретеся за ручку (до речі, можна натискати на кнопку і ліктем або кулаком), а потім цю руку засунути в око, до носа або рота, почухати і так далі", - каже Комаровський.

У цьому контексті лікар підкреслив велику важливість особистої гігієни - миття рук.

"Щонайменше 20 секунд контакту рук з мильною водою. Все!" - наголосив Комаровський.

Відео: Комаровський розповів про два види коронавіруса і як довго інфекція може "жити" в повітрі

Зазначимо, що сьогодні коронавірус був підтверджений ще у двох громадян, і загальна кількість заражених станом на 12 березня склало 3 людини. У МОЗ розповіли, що нові випадки були зафіксовані в Житомирській та Чернівецькій областях. Зараз пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування, проходить робота з контактами, зазначили у відомстві.

Крім того, стало відомо про госпіталізацію в Італії українки з діагнозом COVID-19 - жінка у важкому стані.