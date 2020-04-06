Коронавірус і діти: вчені оприлюднили тривожні дані

Коронавірус у світі вже діагностували у понад 1,2 мільйона людей. У групі ризику люди похилого віку, але діти також часто хворіють COVID-19. Причому в ряді випадків інфекція може представляти серйозну небезпеку для дитини, аж до летального результату. Що важливо знати про коронавірус і дітей - в матеріалі Styler.

Згідно з даними китайських медиків, діти часто переносять хворобу майже безсимптомно або ж ознаки виражені слабо. Тому вони є відмінними переносниками захворювання. Але це в більшості випадків, проте для декількох відсотків дітей інфекція несе загрозу.

У новій статті з наукового журналу Pediatrics сказано, що у певного відсотка дітей, особливо дошкільнят і немовлят - коронавірус може протікати у важкій формі.

Вчені проаналізували дані про 2143 дітей, яким підтвердили COVID-19 або у них були підозри хвороби. У 731 дитини (однієї третини) лабораторно діагноз підтвердився. У 50% з них симптоми були легкими (температура, кашель, млявість, нудота або діарея).

Близько 39% дітей виявили помірно важкі симптоми, включаючи запалення легенів, але без проблем з диханням. Тільки близько 4% хвороба пройшла абсолютно безсимптомно.

Ну а у 6% (125 дітей) хвороба протікала важко, в тому числі і один летальний випадок (14-річний підліток). При цьому 13 дітей були в критичному стані, у яких, в тому числі, була відмова органів.

Понад 60% з тих 125 дітей з важким перебігом хвороби були молодше п'яти років, говориться в дослідженні, 40 з них - немовлята у віці до 12 місяців.

Вчені досі не можуть зрозуміти, чому у частини дітей хвороба протікає з такими ускладненнями.

Зазначимо, що від коронавіруса в США також померло немовля. У нього було супутнє важке захворювання.

Нагадаємо, що в ряді випадків при коронавірусі у дітей можуть виникати тривожні симптоми, на які слід звернути увагу.

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