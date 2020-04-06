Як носити маску для максимального захисту від COVID-19: важливі рекомендації

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Поширення коронавіруса зможе зупинити правильне носіння захисних масок

Коронавірус в Україні вже виявили у понад 1300 осіб. А сьогодні, 6 квітня, постановою Кабміну посилили карантинні заходи по всій країні. Однією з вимог є обов'язкове носіння захисних масок в громадських місцях. Що мається на увазі під поняттям "громадське місце", як правильно носити (знімати, надягати) маску і рукавички - в матеріалі Styler.

В уряді пояснили, що під громадським місцем потрібно розуміти частину будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для людей, в тому числі і за плату. Таким чином до громадських місць відносяться під'їзди, ліфти, підземні переходи, зупинки громадського транспорту, державні установи, медичні заклади та інші місця, де в один і той же час на певному просторі можуть збиратися незнайомі один одному люди.

У МОЗ нагадали, що при носінні маски ви не тільки захищаєте свої слизові оболонки, але і запобігаєте зайвим дотикам руками до обличчя. А ось неправильне використання захисту цю ефективність знижує.

Як правильно одягати маску

Слід закинути резинку за вуха, потім розправити маску, щоб вона прикривала ніс і рот, обтиснувши носову пластину.

Потрібно міняти маску відразу ж, як вона стає вологою.

Необхідно міняти маску кожні чотири години.

Щоб правильно зняти маску, потрібно взятися за резинки і викинути маску в сміття.

Що категорично не можна робити

Не можна торкатися зовнішньої частини маски руками. Якщо доторкнулися, помийте руки з милом або обробіть спиртовмісним антисептиком.

Забороняється повторне використання одноразової маски.

Не можна використовувати марлеві маски, вони не забезпечують належного рівня захисту.

Як правильно застосовувати рукавички

Рукавички обов'язково треба носити при передбачуваному безпосередньому контакті з кров'ю або іншими біологічними рідинами, слизовими оболонками і потенційно інфікованими матеріалами.

Якщо є безпосередній контакт з пацієнтами, інфікованими COVID-19.

При роботі з потенційно забрудненим устаткуванням і поверхнями, що використовують під час догляду за хворими.

Рукавички надягають останніми з усіх засобів індивідуального захисту.

Як правильно знімати рукавички

Зачепіть її на рівні долоні іншою рукою в рукавичці і обережно зніміть.

Тримайте зняту рукавичку іншою рукою в рукавичці;

Просуньте пальці руки без рукавички на зап'ясті під рукавичку, що залишилася одягненою, і зніміть її, загорнувши над першою рукавичкою.

Рукавички суворо заборонено мити або дезінфікувати, після чого використовувати повторно.

Нагадаємо, що маску можна використовувати будь-яку - медичну, респіратор, зроблену власними руками, а ось людям, які перебувають на самоізоляції, заборонено носити маски з клапаном видиху, що не захищають від розповсюдження інфекції їх носіями.