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Як носити маску для максимального захисту від COVID-19: важливі рекомендації

STYLERКоронавірус    06.04.2020 - 08:13
Як носити маску для максимального захисту від COVID-19: важливі рекомендації
Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Поширення коронавіруса зможе зупинити правильне носіння захисних масок

Коронавірус в Україні вже виявили у понад 1300 осіб. А сьогодні, 6 квітня, постановою Кабміну посилили карантинні заходи по всій країні. Однією з вимог є обов'язкове носіння захисних масок в громадських місцях. Що мається на увазі під поняттям "громадське місце", як правильно носити (знімати, надягати) маску і рукавички - в матеріалі Styler.

В уряді пояснили, що під громадським місцем потрібно розуміти частину будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для людей, в тому числі і за плату. Таким чином до громадських місць відносяться під'їзди, ліфти, підземні переходи, зупинки громадського транспорту, державні установи, медичні заклади та інші місця, де в один і той же час на певному просторі можуть збиратися незнайомі один одному люди.

У МОЗ нагадали, що при носінні маски ви не тільки захищаєте свої слизові оболонки, але і запобігаєте зайвим дотикам руками до обличчя. А ось неправильне використання захисту цю ефективність знижує.

Як правильно одягати маску

  • Слід закинути резинку за вуха, потім розправити маску, щоб вона прикривала ніс і рот, обтиснувши носову пластину.
  • Потрібно міняти маску відразу ж, як вона стає вологою.
  • Необхідно міняти маску кожні чотири години.
  • Щоб правильно зняти маску, потрібно взятися за резинки і викинути маску в сміття.

Що категорично не можна робити

  • Не можна торкатися зовнішньої частини маски руками. Якщо доторкнулися, помийте руки з милом або обробіть спиртовмісним антисептиком.
  • Забороняється повторне використання одноразової маски.
  • Не можна використовувати марлеві маски, вони не забезпечують належного рівня захисту.

Як правильно застосовувати рукавички

  • Рукавички обов'язково треба носити при передбачуваному безпосередньому контакті з кров'ю або іншими біологічними рідинами, слизовими оболонками і потенційно інфікованими матеріалами.
  • Якщо є безпосередній контакт з пацієнтами, інфікованими COVID-19.
  • При роботі з потенційно забрудненим устаткуванням і поверхнями, що використовують під час догляду за хворими.
  • Рукавички надягають останніми з усіх засобів індивідуального захисту.

Як правильно знімати рукавички

  • Зачепіть її на рівні долоні іншою рукою в рукавичці і обережно зніміть.
  • Тримайте зняту рукавичку іншою рукою в рукавичці;
  • Просуньте пальці руки без рукавички на зап'ясті під рукавичку, що залишилася одягненою, і зніміть її, загорнувши над першою рукавичкою.
  • Рукавички суворо заборонено мити або дезінфікувати, після чого використовувати повторно.

Нагадаємо, що маску можна використовувати будь-яку - медичну, респіратор, зроблену власними руками, а ось людям, які перебувають на самоізоляції, заборонено носити маски з клапаном видиху, що не захищають від розповсюдження інфекції їх носіями.

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