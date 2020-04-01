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Лікарі назвали тривожні симптоми коронавіруса у дітей

STYLERКоронавірус    01.04.2020 - 08:31
Лікарі назвали тривожні симптоми коронавіруса у дітей
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Симптоми коронавіруса у дітей мають свої особливості

Коронавірус у дітей має симптоми, часто схожі на ознаки COVID-19 у дорослих, але в ряді випадків потрібно негайно звернутися до лікаря. Що в поведінці дитини при хворобі повинно насторожити батьків - у матеріалі Styler.

Діти, як і дорослі хворіють на коронавірус, вони також є дуже хорошими переносниками хвороби, оскільки симптоми у малюків часто не викликають підозр на COVID-19, розповіли вчені-медики зі Швеції, пише The Irish Time.

Типовими симптомами у дітей при коронавірусі є температура, кашель, а також нежить. Зрідка до них приєднуються розлади шлунково-кишкового тракту. Діти, як правило, справляються з хворобою добре, а лікувати їх треба так само, як це робиться при інших вірусних захворюваннях.

І хоча смертність серед дітей і підлітків вкрай низька, а 96% з них будуть мати легку форму захворювання, за поведінкою малюків під час хвороби потрібно уважно стежити.

Тривожними симптомами у дітей, на думку лікарів, повинні стати:

  • утруднення дихання,
  • млявість,
  • відмова від води.

При таких ознаках треба негайно звернутися до лікаря.

Раніше українська лікар-педіатр порадила українським мамам менше гуляти з дітьми під час карантину, оскільки за малюками складно встежити. Вони можуть братися за різні поверхні, потім тягнути руки в рот або ж близько контактувати з іншими дітьми.

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