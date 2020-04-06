Коронавирус и дети: ученые обнародовали тревожные данные

Коронавирус в мире диагностировали уже у более 1,2 миллиона человек. В группе риска люди пожилого возраста, но дети также часто болеют COVID-19. Причем в ряде случаев инфекция может представлять для ребенка серьезную опасность, вплоть до летального исхода. Что важно знать о коронавирусе и детях - в материале Styler.

Согласно данным китайских медиков, дети часто переносят болезнь почти бессимптомно или же признаки выражены слабо. Поэтому они являются отличными переносчиками заболевания. Но это в большинстве случаев, а для нескольких процентов детей инфекция несет угрозу.

В новой статье из научного журнала Pediatrics сказано, что у некоторого процента детей - особенно дошкольников и младенцев - коронавирус может протекать в тяжелой форме.

Ученые проанализировали данные о 2143 детях, которым подтвердили COVID-19 или у них были подозрения болезни. У 731 ребенка (одной трети) диагноз подтвердился лабораторно. У 50% з них симптомы были легкими (температура, кашель, вялость, тошнота или диарея).

Порядка 39% детей проявили умеренно тяжелые симптомы, включая воспаление легких, но без проблем с дыханием. Только у около 4% болезнь прошла абсолютно бессимптомно.

Ну а у 6% (125 детей) болезнь протекала тяжело, в том числе и один летальный случай (14-летний подросток). При этом 13 детей были в критическом состоянии, у которых, в том числе, был отказ органов.

Свыше 60% из тех 125 детей с тяжелым протеканием болезни были младше пяти лет, говорится в исследовании, 40 из них - младенцы в возрасте до 12 месяцев.

Ученые по-прежнему не могут понять, почему у части детей болезнь протекает с такими осложнениями.

Отметим, что от коронавируса в США также умер младенец. У него было сопутствующее тяжелое заболевание.

Напомним, что в ряде случаев при коронавирусе у детей могут возникать тревожные симптомы, на которые следует обратить внимание.

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