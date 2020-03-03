Коронавірус COVID-2019: зруйновані всі міфи про небезпечну хворобу

Коронавірус COVID-2019 був діагностований у громадянина України, який приїхав з Румунії, а до того – відпочивав разом з дружиною в Італії. За попередніми даними, перші симптоми у жителя Чернівців з'явилися через тиждень після зараження, і він разом із дружиною знаходився в самоізоляції. До лікарів він звернувся після погіршення самопочуття і його помістили в інфекційне відділення Чернівецької клінічної лікарні. Ознак зараження у його дружини на цей момент не виявлено.

Інформація про перший підтверджений випадок коронавірусу наробила чимало шуму серед жителів країни й почалася паніка. Так, деякі ЗМІ повідомили про те, що в Чернівцях, хворих коронавірусом набагато більше, але ці дані є фейком.

Маски та скуповування продуктів

Не варто жителям України штурмувати аптеки, продуктові магазини, оскільки на цей час немає небезпеки, що країна піде на глобальний карантин. Тим більше, що більшість медичних препаратів і маски зовсім не захистять від коронавірусу.

Як розповіла лікар-інфекціоніст Вікторія Шевельова у коментарі для видання OBOZREVATEL, маски потрібні тільки хворим пацієнтам, щоб вони не поширювали інфекцію.

"Швидше такі маски потрібно носити хворим людям, тому що вони зможуть захистити оточення від крапель слини хворого, коли він чхає або кашляє. Та запобігти поширення вірусу", - пояснила лікар.

Коронавірус від тварини

На цей момент є тільки один випадок, коли коронавірус був підтверджений у собаки. У тварини в Гонконзі в крові виявили сліди вірусу. Однак симптомів захворювання у пса не було, його помістили в карантин і спостерігають. Інших випадків зараження у домашніх тварин виявлено не було.

Коронавірус і діти

За статистикою, діти заражаються коронавірусом рідше, ніж дорослі, проте і вони схильні до цієї хвороби. У провінції Хубей з 44 тисяч хворих – лише 2,2% дітей у віці до 19 років. У дітей хвороба протікає легше або взагалі безсимптомно.

Коронавірус і літні люди

Страшний вірус вражає всіх людей, незалежно від віку. Однак літні люди знаходяться в зоні ризику, оскільки у них більш слабкий імунітет і більше хронічних захворювань. Саме тому коронавірус у них протікає важче і частіше призводить до летального результату.

Коронавірус має високу смертність

Згідно зі статистикою, на цю мить смертність від ускладнень коронавірусу становить близько 2%. Ті, хто вчасно звернувся до лікаря та отримав необхідне лікування, отримує шанс на повне одужання в 98% випадків. Десятки тисяч людей перехворіли на коронавірус і повернулися до свого звичайного життя.

Коронавірус може передаватися не тільки від людини до людини

Справді, коронавірус може зберігатися на поверхні понад 9 днів, але, щоб залишатися живим, йому необхідна вологість, відсутність ультрафіолетового випромінювання, певна температура. Зараз основний спосіб поширення вірусу – це по повітрю або через слину людини. Вижити вірус може тільки в організмі людини.

Отримувати посилки безпечно, а ось, щоб заразитися через грошові купюри – потрібно, щоб хворий на них чхнув і відразу передав у руки.

Коронавірус боїться антибіотиків

Віруси та бактерії – це різні типи інфекцій і антибіотики діють лише на захворювання, які викликані бактеріями. Для боротьби з вірусами медики використовують противірусні препарати.