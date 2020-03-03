Коронавирус COVID-2019: развенчаны все мифы об опасной болезни

Коронавирус COVID-2019 был диагностирован у гражданина Украины, который приехал из Румынии, а до того – отдыхал вместе с супругой в Италии. По предварительным данным, первые симптомы у жителя Черновцов появились через неделю после заражения, и он вместе с супругой находился в самоизоляции. К врачам он обратился после ухудшения самочувствия и его поместили в инфекционное отделение Черновицкой клинической больницы. Признаков заражения у его супруги на данный момент не обнаружено.

Информация о первом подтвержденном случае коронавируса наделала немало шума среди жителей страны и началась паника. Так, некоторые СМИ сообщили о том, что в Черновцах, заболевших коронавирусом намного больше, но эти данные являются фейком.

Маски и скупка продуктов

Не стоит жителям Украины штурмовать аптеки и продуктовые магазины, так как на данный момент нет опасности, что страна уйдет на глобальный карантин. Тем более, что большинство медицинских препаратов и маски совершенно не защитят от коронавируса.

Как рассказала врач-инфекционист Виктория Шевелева в комментарии для издания OBOZREVATEL, маски нужны только больным пациентам, чтобы они не распространяли инфекцию.

"Скорее такие маски нужно носить больным людям, потому что они смогут защитить окружающих от капель слюны больного, когда он чихает или кашляет. И предотвратить распространение вируса", - объяснила врач.

Коронавирус от животного

На данный момент есть только один случай, когда коронавирус был подтвержден у собаки. У животного в Гонконге в крови обнаружили следы вируса. Однако симптомов заболевания у пса не было, его поместили в карантин и наблюдают. Других случаев заражения у домашних животных обнаружено не было.

Коронавирус и дети

По статистике, дети заражаются коронавирусом реже, чем взрослые, однако и они подвержены этой болезни. В провинции Хубэй из 44 тысяч заболевших – всего 2,2% детей в возрасте до 19 лет. У детей болезнь протекает легче или вообще бессимптомно.

Коронавирус и пожилые люди

Страшный вирус поражает всех людей, независимо от возраста. Однако пожилые люди находятся в зоне риска, так как у них более слабый иммунитет и больше хронических заболеваний. Именно поэтому коронавирус у них протекает тяжелее и чаще приводит к летальному исходу.

Коронавирус имеет высокую смертность

Согласно статистике, на данный момент смертность от осложнений коронавируса составляет около 2%. Те, кто вовремя обратился к врачу и получил необходимое лечение, получает шанс на полное выздоровление в 98% случаев. Десятки тысяч людей переболели коронавирусом и вернулись к своей обычной жизни.

Коронавирус может передаваться не только от человека к человеку

Действительно, коронавирус может сохраняться на поверхности более 9 дней, но, чтобы оставаться живым, ему необходима влажность, отсутствие ультрафиолетового излучения, определенная температура. На данный момент основной способ распространения вируса – это по воздуху или через слюну человека. Выжить вирус может только в организме человека.

Получать посылки безопасно, а вот, чтобы заразиться через денежные купюры – нужно, чтобы больной на нее чихнул и сразу передал в руки.

Коронавирус боится антибиотиков

Вирусы и бактерии – это разные типы инфекций и антибиотики действуют только на заболевания, которые вызваны бактериями. Для борьбы с вирусами медики используют противовирусные препараты.