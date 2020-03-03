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Зареєстрований перший випадок коронавіруса тварини: усі подробиці

STYLERЖиття    03.03.2020 - 07:31
Зареєстрований перший випадок коронавіруса тварини: усі подробиці
Коронавірус вперше зареєстрували у собаки (фото: pixabay.com)

В Гонконзі вперше зареєстрований випадок зараження коронавірусом у собаки

Коронавірус поширюється з великою швидкістю на території Італії, де вже кількість хворих налічує 1 835 чоловік. Тим часом в Гонконзі (Китай) зареєстрований перший випадок коронавіруса у тварини. Хворобу виявили у собаки, хоча раніше вчені говорили, що тварини не хворіють коронавірусом.

Коронавірусна інфекція SARS-CoV-2 виявлена у собаки, яка жила в тому ж будинку, де був встановлений випадок короновируса у власника. За словами Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, зараз триває вивчення даного випадку.

У зв'язку з цим Держпродпотребслужба тимчасово заборонила ввезення в Україну з Китайської Народної Республіки домашніх (собак, кішок тощо) і диких м'ясоїдних тварин. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

Такі заходи необхідні для того, щоб мінімізувати ризики занесення на територію України збудника COVID-19.

Нагадаємо, що відомий мікробіолог Келлі Рейнольдс розповіла, як убезпечити себе від вірусу COVID-2019 в подорожах, в тому числі і під час польотів на літаках.

Раніше повідомлялося про те, що вчені заявили, що коронавірус не передається через укус комара.

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