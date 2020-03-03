Маски не врятують: що дійсно зможе захистити від коронавіруса

Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус з Китаю стрімко розповсюджується по світу

Коронавірус COVID-2019 поширився вже більш, ніж в 70 країнах, 90 тисяч хворих, 3 тисячі загиблих. Джером Адамс, головний хірург США, де від коронавіруса померло вже шість осіб, закликав американців не носити респіраторні маски для захисту.

Про це медик розповів в ефірі Fox News. За словами Адамса, маски - це не ті заходи, до яких варто вдаватися для запобігання інфікування.

"Одна з речей, які широкій громадськості робити не варто, це купувати маски", - заявив хірург.

Адамс пояснив, що, по-перше, ефективність масок для запобігання коронавіруса не доведена, по-друге, люди, які купують маски, часто не вміють їх правильно носити.

Джером Адамс, головний хірург США (скрін: twitter.com/Surgeon_General)

Медик також розповів, як правильно уберегти себе:

часто мити руки з милом по 15-20 секунд,

уникати хворих людей.

Крім того, Адамс підкреслив, для того, щоб коронавірус не поширювався, потрібно залишатися вдома в разі хвороби, а при чханні та кашлі правильно прикривати рот і ніс.

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