Лікарі назвали нові способи захисту від коронавиурса

Захист від коронавіруса (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в Україні і в світі можна зупинити, якщо дотримуватися правил захисту від вірусу

Коронавірус в Україні перейшов на етап передачі всередині країни. Ризик заразитися досить високий особливо після евакуації українців з країн, де епідемія придбала масовий характер. Лікарі розповіли, що крім носіння масок і постійного миття рук, є інші способи захисту від небезпечного вірусу. За даними експертів, люди, які зробили щеплення від грипу, мають менше шансів підхопити COVID-19. Також у підвищенні імунітету можуть допомогти оливкова олія і лактобактерії.

Одним із засобів зміцнення імунної системи в боротьбі з коронавірусом є питна вода. Такий висновок озвучили індійські медики, повідомляє портал Times Now.

Звичка пити воду, на думку медиків, відіграє ключову роль у підтримці здоров'я, забезпечує ефективну роботу всіх функцій внутрішніх органів і систем, покращує дію імунітету. Організм також стане активніше виводити частинки вірусу, що проник в нього, тим самим прискорюючи одужання.

"Крім дотримання особистої гігієни шляхом частого миття рук, люди також повинні дотримуватися здорової дієти, кинути палити, підтримувати зволоженість організму — це відчутно знижує ризик зараження новою коронавірусною інфекцією", – констатували медики.

Як повідомляється, вакцинація від вірусів в цілому підвищує ту частину імунної системи, яка відповідає за реакцію на вірусний агент. Тому вакцина від грипу здатна суттєво зменшити ризики зараження коронавірусом.

А люди з хорошим імунітетом можуть не панікувати, у них ризик захворіти коронавірусною інфекцією низький. Щоб зміцнити імунітет, за словами фахівця, важливо правильно харчуватися і відмовитися від фаст-фуду, а ось починати загартовуватися зараз не слід, це треба було робити влітку. За їх словами, щоб підвищити імунітет зараз і не захворіти, слід правильно харчуватися, приймати лактобактерії та змащувати ніс оливковою олією. Лікар-терапевт зазначила, що для зміцнення імунної системи треба приймати лактобактерії або ферменти. Їх можна купити в будь-якій аптеці. Захиститися від коронавіруса можна і з допомогою оксолінової мазі або звичайної оливкової олії, якщо наносити їх у ніс, вони не дадуть вірусам і бактеріям потрапити в організм людини.

Нагадаємо, в Італії протягом тижня почнуть перші випробування вакцини від коронавіруса.

Раніше у Китаї завершили клінічні дослідження препарату від коронавіруса.