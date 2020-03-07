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У Білорусі вилікуваний перший пацієнт з коронавірусів

Новини » Суспільство     07.03.2020 - 17:43
У Білорусі вилікуваний перший пацієнт з коронавірусів
Ілюстративне фото (pixabay.com)

У Білорусі коронавірусом заразився студент, який недавно прилетів з Ірану

У Білорусі вилікуваний перший пацієнт з діагнозом "коронавірусна інфекція". Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я країни.

Повідомляється, що у студента з Ірану отримано перший негативний результат на наявність РНК коронавірусу.

"Згідно з чинним в світі підходам до лікування пацієнтів з коронавірусної інфекцією, вони можуть бути виписані після 14 днів з моменту встановлення діагнозу і після 2-х отрицат лабораторних тестів. Виписка пацієнта запланована на кінець наступного тижня. Так що навчання в білоруському університеті цей студент почне трохи пізніше своїх однокурсників ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Білорусі підтвердили перший випадок коронавірусу. Заразився студент, який недавно прилетів з Ірану. Білоруська влада вирішила проводити обстеження та лабораторну діагностику громадян Ірану, Італії та Південної Кореї, які будуть прибувати в країну.

Додамо, президент Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не має наміру закривати свої кордони через зафіксованого випадку коронавірусу в країні. Він зазначив, що закриття кордонів не стане ефективним заходом проти коронавірусу.

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