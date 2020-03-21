ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Коронавірус 2020: що це таке і як знищує організм (відео)

STYLERКоронавірус    21.03.2020 - 14:09
Коронавірус 2020: що це таке і як знищує організм (відео)
Коронавірус 2020 - відео (колаж: РБК-Україна)

Відео про коронавирус 2020 наочно показує всі процеси

Коронавірус 2020 набагато небезпечніше, ніж грип, поширюючись все активніше по земній кулі, він вже спровокував пандемію. Відеоролик опублікував на своїй сторінці користувач Facebook.

Відео йде протягом восьми хвилин і детально пояснює, чому клітини легенів особливо уразливі для інфекції. На моделі продемонстровано, чому хвороба нерідко викликає порушення дихання і його повну зупинку.

Інфекційне захворювання передається від хворих людей до здорових і уникнути розповсюдження можна тільки в тому випадку, якщо зберігати соціальну дистанцію і ввести карантин.

"Не треба рукостискань і обіймів. Якщо можете залишатися вдома, так і зробіть, щоб у нинішній ситуації в строю могли залишитися люди критично важливих професій: лікарі, касири, поліцейські", - підкреслюють автори.

Коронавірус 2020 - відео (facebook.com/alex.dubas1)

Користувачам даний ролик здався доречним, хоча у деяких виникли цілком резонні запитання:

  • Чудовий мульт, наочний. Дуже зрозуміло, як миття рук і скорочення контактів допоможе;
  • Ще більше заплуталася: кажуть, що з сильним імунітетом не будуть важко переносити цю хворобу, а з ролика виходить, що сильний імунітет теж погано...
  • Думаю, проблема вірусу дещо перебільшена через увагу ЗМІ і загальну паніку.

Коронавірус 2020: що це таке і як знищує організм (відео)

Коронавірус 2020 - відео

Раніше українцям розповіли, як найчастіше поширюється коронавірус.

Ми писали, коли закінчиться епідемія коронавіруса в Україні.

Вчені знайшли нову стратегію перемоги над коронавірусом: вже врятувала місто Священик з коронавірусом з-під Тернополя міг заразити сотні людей
Новини України Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся