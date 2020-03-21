Коронавірус 2020: що це таке і як знищує організм (відео)

Коронавірус 2020 - відео (колаж: РБК-Україна)

Відео про коронавирус 2020 наочно показує всі процеси

Коронавірус 2020 набагато небезпечніше, ніж грип, поширюючись все активніше по земній кулі, він вже спровокував пандемію. Відеоролик опублікував на своїй сторінці користувач Facebook.

Відео йде протягом восьми хвилин і детально пояснює, чому клітини легенів особливо уразливі для інфекції. На моделі продемонстровано, чому хвороба нерідко викликає порушення дихання і його повну зупинку.

Інфекційне захворювання передається від хворих людей до здорових і уникнути розповсюдження можна тільки в тому випадку, якщо зберігати соціальну дистанцію і ввести карантин.

"Не треба рукостискань і обіймів. Якщо можете залишатися вдома, так і зробіть, щоб у нинішній ситуації в строю могли залишитися люди критично важливих професій: лікарі, касири, поліцейські", - підкреслюють автори.

Коронавірус 2020 - відео (facebook.com/alex.dubas1)

Користувачам даний ролик здався доречним, хоча у деяких виникли цілком резонні запитання:

Чудовий мульт, наочний. Дуже зрозуміло, як миття рук і скорочення контактів допоможе;

Ще більше заплуталася: кажуть, що з сильним імунітетом не будуть важко переносити цю хворобу, а з ролика виходить, що сильний імунітет теж погано...

Думаю, проблема вірусу дещо перебільшена через увагу ЗМІ і загальну паніку.

Коронавірус 2020 - відео

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