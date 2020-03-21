Коронавірус 2020: що це таке і як знищує організм (відео)

Відео про коронавирус 2020 наочно показує всі процеси
Коронавірус 2020 набагато небезпечніше, ніж грип, поширюючись все активніше по земній кулі, він вже спровокував пандемію. Відеоролик опублікував на своїй сторінці користувач Facebook.
Відео йде протягом восьми хвилин і детально пояснює, чому клітини легенів особливо уразливі для інфекції. На моделі продемонстровано, чому хвороба нерідко викликає порушення дихання і його повну зупинку.
Інфекційне захворювання передається від хворих людей до здорових і уникнути розповсюдження можна тільки в тому випадку, якщо зберігати соціальну дистанцію і ввести карантин.
"Не треба рукостискань і обіймів. Якщо можете залишатися вдома, так і зробіть, щоб у нинішній ситуації в строю могли залишитися люди критично важливих професій: лікарі, касири, поліцейські", - підкреслюють автори.
Користувачам даний ролик здався доречним, хоча у деяких виникли цілком резонні запитання:
Коронавірус 2020 - відео
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