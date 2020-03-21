Коронавирус 2020: что это такое и как уничтожает организм (видео)

Коронавирус 2020 намного опаснее, чем грип, распространяясь все активнее по земному шару, он уже спровоцировал пандемию. Видеоролик опубликовал на своей странице пользователь Facebook.

Видео идет в течение восьми минут и подробно объясняет, почему клетки легких особенно уязвимы для инфекции. На модели продемонстрировано, почему болезнь нередко вызывает нарушения дыхания и его полную остановку.

Инфекционное заболевание передается от больных людей к здоровым и избежать распространения можно только в том случае, если сохранять социальную дистанцию и ввести карантин.

"Не надо рукопожатий и объятий. Если можете оставаться дома, так и сделайте, чтобы в нынешней ситуации в строю могли остаться люди критически важных профессий: доктора, кассиры, полицейские", - подчеркивают авторы.

Коронавирус 2020 - видео (facebook.com/alex.dubas1)

Пользователям данный ролик показался уместным, хотя у некоторых возникли вполне резонные вопросы:

Отличный мульт, наглядный. Очень понятно, как мытье рук и сокращение контактов поможет;

Все еще больше запуталось: говорят, что с сильным иммунитетом не будут тяжело переносить эту болезнь, а из ролика выходит, что сильный иммунитет тоже плохо...

Думаю, проблема вируса несколько преувеличена из-за внимания СМИ и общей паники.

Коронавирус 2020 - видео

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