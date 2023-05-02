Коронация Чарльза III: где и когда смотреть церемонию онлайн

В мае состоится церемония коронации следующего владельца престола Чарльза III. Он принимает этот титул после королевы Елизаветы II. Следует отметить, что новая коронация проводится впервые за 70 лет и будет несколько изменена.

А где и когда можно наблюдать за церемонией онлайн - читайте ниже на Styler.

Когда и как будет проходить коронация

Традиционно церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве в субботу, 6 мая, в 13.00 по Киеву. На торжестве присутствует около 2 000 гостей, а сама процессия будет состоять из пяти этапов:

признание

клятва

помазание

инвеститура и коронация

возведение на престол и чествование

Когда монарх возьмет в руки скипетр и герб, он начинает считаться королем Великобритании. Тогда же титул королевы-консорт получит его супруга Камилла.

Будущий король Великобритании Чарльз III (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Где и когда смотреть церемонию

Попасть на церемонию в Лондоне - шанс почти на миллион, поэтому все желающие могут наблюдать за действом онлайн.

Трансляцию будут вести британские каналы:

ВВС

ITV 1

Sky News

их Youtube-версии

Кроме того, прямой эфир может вести и канал Букингемского дворца на YouTube.

Отметим, что первая за 70 лет церемония будет менее пышной и продлится час вместо традиционных трех.

Будущая королева Великобритании Камилла (фото: instagram.com/theroyalfamily)