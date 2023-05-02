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Коронация Чарльза III: где и когда смотреть церемонию онлайн

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Великобритания, Вторник 02 мая 2023 16:11
Коронация Чарльза III: где и когда смотреть церемонию онлайн Дата и время коронации Чарльза III в Великобритании (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В мае состоится церемония коронации следующего владельца престола Чарльза III. Он принимает этот титул после королевы Елизаветы II. Следует отметить, что новая коронация проводится впервые за 70 лет и будет несколько изменена.

А где и когда можно наблюдать за церемонией онлайн - читайте ниже на Styler.

Когда и как будет проходить коронация

Традиционно церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве в субботу, 6 мая, в 13.00 по Киеву. На торжестве присутствует около 2 000 гостей, а сама процессия будет состоять из пяти этапов:

  • признание
  • клятва
  • помазание
  • инвеститура и коронация
  • возведение на престол и чествование

Когда монарх возьмет в руки скипетр и герб, он начинает считаться королем Великобритании. Тогда же титул королевы-консорт получит его супруга Камилла.

Коронация Чарльза III: где и когда смотреть церемонию онлайн

Будущий король Великобритании Чарльз III (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Где и когда смотреть церемонию

Попасть на церемонию в Лондоне - шанс почти на миллион, поэтому все желающие могут наблюдать за действом онлайн.

Трансляцию будут вести британские каналы:

  • ВВС
  • ITV 1
  • Sky News
  • их Youtube-версии

Кроме того, прямой эфир может вести и канал Букингемского дворца на YouTube.

Отметим, что первая за 70 лет церемония будет менее пышной и продлится час вместо традиционных трех.

Коронация Чарльза III: где и когда смотреть церемонию онлайн

Будущая королева Великобритании Камилла (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Ранее мы рассказывали, при каких условиях принц Гарри посетит церемонию коронации отца.

А еще писали о рецепте главного королевского блюда на церемонии 6 мая.

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Чарльз III Королевская семья