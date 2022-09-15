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У короля Чарльза і Камілли є таємний позашлюбний син? Чоловік з Австралії хоче провести аналіз ДНК

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Великобританія, Четвер 15 вересня 2022 15:11
У короля Чарльза і Камілли є таємний позашлюбний син? Чоловік з Австралії хоче провести аналіз ДНК Австралієць стверджує, що онс син короля Чарльза і Камілли (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

56-річний інженер з Квінсленду Саймон Чарльз Доранте-Дей називає себе таємним сином короля Карла III і його дружини Камілли. Він вже кілька разів намагався довести свою спорідненість з королівською династією і вирішив зробити ще одну спробу після смерті королеви Єлизавети.

Про своє рішення подати до суду, щоб довести правду про своє походження, Саймон Чарльз Доранте-Дей повідомив в ефірі News 7.

Саймон Чарльз Доранте-Дей народився 5 квітня 1966 року в Портсмунті, Великобританія. У віці 8 місяців він був усиновлений, і його нова сім'я переїхала до Австралії. Прийомні дідусь і бабуся Доранте-Дея працювали в Королівському палаці - на принца Філіпа і королеву Єлизавету.

І як стверджувала прийомна бабуся Саймона Чарльза, він - спадкоємець Чарльза і Камілли. Їхні стосунки тривали з 1965 року.

Нібито у зовсім юного принца Чарльза і Камілли був таємний роман. І королівська сім'я відправила принца Чарльза до Австралії - за 9 місяців до народження дитини. Камілла народила сина і кілька місяців приховувала його в королівській родині - вона довго не погоджувалася віддати малюка на усиновлення. І головною умовою було те, що дитині не стануть міняти ім'я.

У короля Чарльза і Камілли є таємний позашлюбний син? Чоловік з Австралії хоче провести аналіз ДНКУ короля Чарльза і Камілли є таємний позашлюбний син? Чоловік з Австралії хоче провести аналіз ДНК

Фото: facebook.com/PrinceSimonCharles

Якщо вірити офіційній інформації про біографію принца Чарльза і Камілли, то їх зустріч відбулася набагато пізніше - в 1970 році. Тобто, через 5 років після народження Доранте-Дея.

Однак Саймон протягом багатьох років висловлює бажання, щоб члени королівської сім'ї пройшли тест ДНК. Він упевнений, що результат буде позитивним. Доранте-Дей вже звернувся за порадою до старшого юрисконсульта. І раніше він написав листа королеві, в якому описав свою ситуацію, але відповіді так і не отримав.

Також Саймон Чарльз спілкувався з суддею та адвокатом, обговорив юридичний статус принца Чарльза і з'ясовував, яке він матиме право на престол за законом у разі підтвердження інформації.

У короля Чарльза і Камілли є таємний позашлюбний син? Чоловік з Австралії хоче провести аналіз ДНКУ короля Чарльза і Камілли є таємний позашлюбний син? Чоловік з Австралії хоче провести аналіз ДНК

Фото: facebook.com/PrinceSimonCharles

Австралієць дуже болісно сприйняв смерть королеви Єлизавети й те, що наступним спадкоємцем престолу король Чарльз назвав принца Вільяма.

"Важко не прийняти те, що Чарльз назвав Вільяма принцом Уельським, чимось іншим, як ударом в обличчя. Я не хочу так себе почувати, але відчуваю. Я просто думаю, менше, що Чарльз може зробити, це дати мені відповідь - визнати мене. Він дає Вільяму такий титул, ну і де моя відповідь? Де мій тест ДНК? Якщо ти не мій батько, то доведи, що ти не батько", - заявляє Доранте-Дей.

До речі, раніше ми писали про те, що відомо про звички та життя короля Чарльза III.

А також ми розповідали про те, як після смерті королеви розташувалися спадкоємці.

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