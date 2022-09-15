У короля Чарльза и Камиллы есть тайный внебрачный сын? Мужчина из Австралии хочет провести анализ ДНК

56-летний инженер из Квинсленда Саймон Чарльз Доранте-Дей называет себя тайным сыном короля Карла III и его супруги Камиллы. Он уже несколько раз пытался доказать свое родство с королевской династией и решил предпринять еще одну попытку после смерти королевы Елизаветы.

О своем решении подать в суд, чтобы доказать правду о своем происхождении, Саймон Чарльз Доранте-Дей сообщил в эфире News 7.

Саймон Чарльз Доранте-Дей родился 5 апреля 1966 года в Портсмунте, Великобритания. В возрасте 8 месяцев он был усыновлен, и его новая семья переехала в Австралию. Приемные дедушка и бабушка Доранте-Дея работали в королевском дворце - на принца Филиппа и королеву Елизавету.

И как утверждала приемная бабушка Саймона Чарльза, он - наследник Чарльза и Камиллы. Их отношения длились с 1965 года.

Якобы у совсем юного принца Чарльза и Камиллы был тайный роман. И королевская семья отправила принца Чарльза в Австралию - за 9 месяцев до рождения ребенка. Камилла родила сына и несколько месяцев скрывала его в королевской семье - она долго не соглашалась отдать малыша на усыновление. И главным условием было то, что ребенку не станут менять имя.

Фото: facebook.com/PrinceSimonCharles

Если верить официальной информации о биографии принца Чарльза и Камиллы, то их встреча произошла намного позже - в 1970 году. То есть, через 5 лет после рождения Доранте-Дея.

Однако Саймон на протяжении многих лет высказывает желание, чтобы члены королевской семьи прошли тест ДНК. Он уверен, что результат будет положительным. Доранте-Дей уже обратился за советом к старшему юрисконсульту. И ранее он написал письмо королеве, в котором описал свою ситуацию, но ответа так и не получил.

Также Саймон Чарльз общался с судьей и адвокатом, обсудил юридический статус принца Чарльза и выяснял, какое он будет иметь право на престол по закону в случае подтверждения информации.

Фото: facebook.com/PrinceSimonCharles

Австралиец очень болезненно воспринял смерть королевы Елизаветы и то, что следующим наследником престола король Чарльз назвал принца Уильяма.

"Тяжело не принять то, что Чарльз назвал Уильяма принцем Уэльским, чем-то другим, как ударом в лицо. Я не хочу так себя чувствовать, но чувствую. Я просто думаю, меньшее, что Чарльз может сделать, это дать мне ответ - признать меня. Он дает Уильяму такой титул, ну и где мой ответ? Где мой тест ДНК? Если ты не мой отец, то докажи, что ты не отец", - заявляет Доранте-Дей.