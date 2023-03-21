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Домашние макароны на "раз, два": вкуснее и дешевле магазинных

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Вторник 21 марта 2023 08:30
Домашние макароны на "раз, два": вкуснее и дешевле магазинных Как приготовить домашние макароны (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Домашние макароны готовить очень просто. Они получаются дешевле и вкуснее магазинных, и лучше всего подходят к бульону.

Рецептом поделилась кулинаа на YouTube-канале Onyshkevychi.

Составляющие:

  • яйцо - 1 шт.
  • мука - 100 г
  • соль - 1/2 ч. л.

Пошаговое приготовление

Вбейте в миску яйцо, добавьте соль и перемешайте вилкой до однородности.

Небольшими порциями добавляйте просеянную муку. Вымешивайте сначала вилкой, а затем руками. Тесто должно быть замешано туго.

Раскатайте тесто в тонкий большой пласт - чем тоньше, тем лучше. Оставьте на столе подсыхать по 15 минут с каждой стороны.

Посыпьте тесто мукой и сверните в рулет. Порежьте тесто как вам нужно: на тонкие или широкие полоски.

Отварите макароны в подсоленной воде, залейте бульоном и приятного аппетита!

Раньше мы писали, как приготовить тесто для пиццы по самому простому рецепту.

Также узнайте, как точно измерить ингредиенты для выпечки.

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