Королевская Кобра возрастом около 4 млрд лет. В NASA показали уникальное звездное скопление (фото)

Рассеянное звездное скопление с очень старой популяцией звезд показали недавно в NASA. Оно известно как скопление Королевской Кобры и скопление Золотого Глаза.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на NASA рассказывает, что известно об этом звездном скоплении и чем оно уникально.

О каком звездном скоплении идет речь

Messier 67 (М67 или NGC 2682) является рассеянным звездным скоплением, которое находится в около 2700 световых годах от Земли в созвездии Рака.

Впервые его открыл и зарегистрировал немецкий астроном Иоганн Келлер в 1779 году. Годом позже французский астроном Чарльз Мессье повторно идентифицировал его как "коллекцию звезд".

В NASA отмечают, что М67 является одним из самых старых известных рассеянных скоплений - ему около 4 млрд лет (примерно столько же, сколько нашему Солнцу).

Некоторые утверждают, что могут увидеть Messier 67 невооруженным глазом, ведь его площадь на небе сравнима с размером полной Луны. В то же время, ученые советуют использовать для этого телескопы.

Лучше всего это звездное скопление видно в северном полушарии весной (особенно в марте).

Месторасположение Messier 67 (фото: science.nasa.gov/Stellarium)

Недавние снимки

Астрономы продолжают наблюдение за М67, которое еще называют скоплением Королевской Кобры и скоплением Золотого Глаза, с помощью американского оптического космического телескопа Хаббл.

На снимках видно, что Messier 67 - набор из более 500 звезд, имеющих слабую гравитационную связь.

Уточняется, что скопление содержит около 100 звезд, похожих на Солнце по составу и возрасту, множество красных гигантов и белых карликов, а также около 30 "голубых отсталых странных" звезд.

Несмотря на то, что большинство рассеянных скоплений расположены вдоль центральной плоскости Млечного Пути, М67 размещается почти на 1500 световых лет над плоскостью этой галактики.

Изображение Хаббла, сфокусированное на небольшом участке Messier 67 (фото: science.nasa.gov)