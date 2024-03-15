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Королівська Кобра віком близько 4 млрд років. У NASA показали унікальне зоряне скупчення (фото)

П'ятниця 15 березня 2024 11:35
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Королівська Кобра віком близько 4 млрд років. У NASA показали унікальне зоряне скупчення (фото) Космос приховує безліч унікальних об'єктів (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Розсіяне зоряне скупчення із надзвичайно старою популяцією зірок показали нещодавно в NASA. Воно відоме як скупчення Королівської Кобри та скупчення Золотого Ока.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на NASA розповідає, що відомо про це зоряне скупчення й чим воно унікальне.

Про яке зоряне скупчення йдеться

Messier 67 (М67 або NGC 2682) є розсіяним зоряним скупченням, яке знаходиться у близько 2700 світлових роках від Землі в сузір'ї Рака.

Вперше його відкрив і зареєстрував німецький астроном Йоганн Келлер у 1779 році. Роком пізніше французький астроном Чарльз Мессьє повторно ідентифікував його як "колекцію зірок".

У NASA зазначають, що М67 є одним із найстаріших відомих розсіяних скупчень - йому близько 4 млрд років (приблизно стільки ж, скільки нашому Сонцю).

Дехто стверджує, що може побачити Messier 67 неозброєним оком, адже його площу на небі можна порівняти з розміром повного Місяця. Водночас науковці радять використовувати для цього телескопи.

Найкраще це зоряне скупчення видно у північній півкулі навесні (особливо в березні).

Королівська Кобра віком близько 4 млрд років. У NASA показали унікальне зоряне скупчення (фото)

Місцерозташування Messier 67 (фото: science.nasa.gov/Stellarium)

Нещодавні знімки

Астрономи продовжують спостереження за М67, яке ще називають скупченням Королівської Кобри та скупченням Золотого Ока, за допомогою американського оптичного космічного телескопа Хаббл.

На знімках видно, що Messier 67 - набір із понад 500 зірок, які мають слабкий гравітаційний зв'язок.

Уточнюється, що скупчення містить близько 100 зірок, схожих на Сонце за складом і віком, багато червоних гігантів і білих карликів, а також близько 30 "блакитних відсталих дивних" зірок.

Попри те, що більшість розсіяних скупчень розташовані вздовж центральної площини Чумацького Шляху, М67 розміщується на майже 1500 світлових років над площиною цієї галактики.

Королівська Кобра віком близько 4 млрд років. У NASA показали унікальне зоряне скупчення (фото)

Зображення Хаббла, сфокусоване на невеликій ділянці Messier 67 (фото: science.nasa.gov)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у космосі знайшли планету з "киплячим океаном".

Читайте також, де і коли на небі можна буде побачити нову зірку неозброєним оком.

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NASA Космічна розвідка Зірки
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