6 украинских звезд, чьи мужья воюют на фронте

В условиях продолжающейся полномасштабной войны многие женщины в Украине находятся в состоянии ожидания. Их мужья покинули спокойную жизнь, семью и карьеру, чтобы стать на защиту Украины.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто из знаменитостей ждет своего любимого человека с фронта.

Маша Ефросинина

Муж ведущей Маши Ефросининой Тимур Хромаев с начала полномасштабной войны стал на защиту нашей страны, вступив добровольцем в ряды ВСУ. Сейчас, по словам знаменитости, он является командиром 112-й бригады и в его подразделении более 100 человек.

Они занимаются радиоэлектронной борьбой, БпЛА и дронами.

Маша Ефросинина с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Наталка Денисенко

Муж звезды украинских сериалов, актер Андрей Фединчик, после начала полномасштабной войны присоединился к тероробороне, а ныне является военнослужащим.

Где именно служит он и какую работу выполняет в ВСУ, Наталья Денисенко не озвучивает.

Наталья Денисенко с мужем (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Валентина Хамайко

Муж телеведущей, бизнесмен Андрей Онистрат, явился в военкомат 25 февраля 2022 года и был призван на службу летом того же года.

Несмотря на то, что по закону он имел право не участвовать в военных действиях, поскольку является многодетным отцом, и после потери сына на войне у него было еще одно законное основание для освобождения от службы, он отказался от этой возможности и продолжил защищать Украину от оккупантов.

Валентина Хамайко с любимым (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Дарья Легейда

Любимый актрисы, артист Дмитрий Сова, также в начале большой войны принял решение с оружием в руках защищать свою родину. В июне 2023 года его призвали на службу, а с октября прошлого года звезда находится на фронте.

Дарья Легейда і Дмитро Сова (фото: instagram.com/daryaleheida)

Елена Омаргалиева

Муж исполнительницы Елены Омаргалиевой, певец Тамерлан, после 24 февраля 2022 года принимал активное участие в обороне Киевской области.

Сейчас артист также находится на службе, хотя не раскрывает подробностей о своей деятельности.

Елена Омаргалиева с Тамерланом (фото: instagram.com/tamerlan_alena​​)

Людмила Барбир

С первых дней муж ведущей принимает активное участие в обороне Украины от российских оккупантов.

Сначала он был в силах территориальной обороны, а сейчас служит в силах специальных операций ВСУ.

Муж Людмиры Барбир с сыном (фото: instagram.com/liudmila.barbir)