Королева Єлизавета порушила протокол через Меган Маркл: що сталося

Меган Маркл, яка нещодавно попросила вибачення у своїх колишніх однокласниць, стала причиною того, що королева Єлизавета II порушила протокол. Про це розповіли в новому документальному фільмі Кеті Ніколл "Меган Маркл: фільми, шлюб і материнство".

З'ясувалося, що знайомство Меган Маркл і принца Гаррі організувала подруга. Вона влаштувала в липні 2016 року побачення наосліп. А вже майже через рік пара оголосила про свої заручини. Таким чином від дня знайомства до весілля пройшло трохи менше двох років.

Принц Вільям був не дуже задоволений тим, як швидко розвиваються стосунки молодшого брата з актрисою. Челсі Деві, з якої принц Гаррі зустрічався з 2004 по 2011 рік познайомилася з його родиною тільки через кілька років, а Крессіда Бонас, яка вважалася його дівчиною з 2012 по 2014 роки, в королівській родині так і не з'явилася.

А ось Меган Маркл удостоїлася честі бути представленою королеві Єлизаветі буквально через кілька місяців після того, як вона почала зустрічатися з принцом Гаррі. Актриса так сподобалася королеві, що та вирішила заради неї навіть порушити протокол і запросила її на сімейне святкування Різдва в Сандрінгемі у 2017 році. Для порівняння: Кейт Міддлтон була допущена до сімейних заходів лише після того, як вона вийшла заміж за принца Вільяма.

Меган Маркл і принц Гаррі (instagram.com/sussexroyal)

Як розповіла Ніколл у коментарі для видання Express, королева відразу відчула, як Меган Маркл любить її онука.

"Мені сказали, королева відчувала, що Меган готується пожертвувати всім заради її онука — своєю кар'єрою, особистістю, національністю, своїм домом в Торонто. Усім для того, щоб бути з Гаррі. І вирішила, що найменше, що вона може зробити — надати їй теплий прийом на Різдво", - цитує її слова видання.

Меган Маркл і королева Єлизавета (Getty Images)

А ось королівський біограф Ендрю Мортон зазначив, що запрошення Меган Маркл на сімейний захід – це було колосальним порушенням традицій.

"Це було колосальним порушенням традицій — запрошення Меган, яка на той момент була лише нареченою Гаррі, у Сандрингем", - пояснив Мортон.

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