Будьте обережні: кому категорично не можна їсти варену кукурудзу

В Україні розпочався сезон кукурудзи, улюблених ласощів з дитинства. Зараз з'явилося багато різних сортів - більш солодка, цукрова, та, яка швидко вариться. Цей продукт дуже корисний для організму, але є суворі протипоказання.

Чим так корисна кукурудза і кому її категорично не можна їсти – читайте в нашому матеріалі нижче.

Чим корисна кукурудза

У ній міститься величезна кількість вітаміну Е. також в кукурудзі багато вітаміну А і С, нікотинової кислоти, фолієвої кислоти, калію, кальцію, натрію, нікель, фосфору і магнію. При варінні частина поживних речовин йде, але багато важливих мікроелементів і вітаміни збережуться. А ось в консервованій кукурудзі їх залишається всього 30%.

Кукурудза корисна для профілактики атеросклерозу – зерна очищають судини від поганого холестерину і перешкоджають утворенню тромбів.

Важлива кукурудза для роботи жовчного міхура. Селен в кукурудзі допомагає виводити з організму алкоголь і захищає печінку при вживанні жирної їжі.

Харчові волокна кукурудзи допомагають налагодити роботу шлунково-кишкового тракту, позбавляє від запорів. А ще кукурудза підвищує настрій і позбавляє від зневіри.

Кому кукурудзу їсти категорично заборонено

Кукурудза дуже калорійний продукт - у двох качанах міститься половина добової дози калорій. Людям із зайвою вагою варто відмовитися від частого вживання цих ласощів.

Також лікарі не рекомендують їсти кукурудзу пацієнтам з виразкою шлунка, при поганому згортанні крові, при схильностях до алергічних реакцій.

При деяких шлунково-кишкових розладах, коли кишківник погано справляється з важкою їжею, кукурудзу їсти не можна. Вона може викликати здуття живота і газоутворення. Варена кукурудза досить важка їжа для перетравлення.

Не можна її їсти при тромбофлебіті та варикозному розширенні вен. Ще вона може бути небезпечна для людей з поганим апетитом і виснаженням – організм не зможе виробити ферменти для її перетравлення.