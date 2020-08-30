Король повітря: нове фото Шевченко з тренування збірної України викликало захват

Андрій Шевченко (фото: instagram.com/andriyshevchenko)

Андрій Шевченко продемонстрував нове фото, яке викликало фурор в мережі

Андрій Шевченко своєю новою фотографією з тренування національної команди викликав справжній фурор. Крім того, головний тренер збірної України з футболу зібрав безліч захоплених коментарів.

Фотографу вдалося зловити момент стрибка Андрія Шевченка, який створює ілюзію того, що йому непідвладна гравітація.

Андрій Шевченко (фото: instagram.com/andriyshevchenko)

Користувачі мережі з захопленням коментували фото, яке Шевченко опублікував на своїй сторінці в Instagram. Варто зазначити, що багато коментарів залишили італійські шанувальники зірки футбольного клубу "Мілан", в якому Шева грав з 1999 по 2006 рік.

Король повітря;

Який гравець, тільки Шева;

Чудовий момент;

Легенда;

Футбольний гопак;

Гопак від Андрія Миколайовича;

Шеву, який бігає, бачив багато разів, а ось літаючого... прогрес не по днях!

Андрій Миколайович, ви у відмінній формі!!! Так тримати!!! Чудово!!!

У нас настільки крутий тренер, що може сидіти в повітрі;

Андрюха в повній формі, красава.

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