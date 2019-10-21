Конор МакГрегор відвідає Україну: названа дата та причина приїзду знаменитого бійця

Конор МакГрегор (фото: instagram.com/thenotoriousmma)

Зірка MMA Конор МакГрегор прилетить до столиці України

Знаменитий ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор, який також виступав і в професійному боксі, завтра, 22 жовтня, відвідає Київ.

Найяскравіший боєць UFC прилетить ненадовго в столицю України. Відомо, що він проведе зустріч з журналістами і можливо прогуляється вулицями Києва. Більш детальна інформація поки не розголошується.

Запросити відомого колишнього чемпіона світу в легкій вазі вирішила одна з відомих букмекерських контор. Варто зазначити, що це буде перший візит спортсмена в Україну.

Конор МакГрегор (фото: instagram.com/thenotoriousmma)

Ірландський боєць оголосив про завершення своєї професійної кар'єри в кінці березня цього року. Останній бій в ММА він провів проти знаменитого російського бійця Хабіба Нурмагомедова в жовтні 2018 року. В той вечір МакГрегор зазнав поразки, і після поєдинку в Лас-Вегасі між командами бійців сталася масова бійка.

МакГрегор, відомий своэю нестриманою поведінкою і гучними висловами. Так, цього літа він потрапив у скандал через те, що вдарив літнього чоловіка в одному з пабів за те, що той не захотів випити його віскі. При цьому спортсмен вдарив старого кулаком по обличчю.

Відвідувачі відразу ж почали відтягати бійця від барної стійки, за якою сидів дід. Пізніше з'ясувалося, що удар був не дуже сильним, оскільки літній чоловік не впав і зробив вигляд, що нічого не сталося.