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Макгрегор завершив спортивну кар'єру

Новини » Спорт    26.03.2019 - 09:44
Макгрегор завершив спортивну кар'єру
Фото: Конор Макгрегор (instagram.com/thenotoriousmma)

Макгрегор йде з MMA

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор оголосив про завершення кар'єри. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Макгрегор зазначив, що вирішив піти з MMA, а також побажав колегам успіхів у змаганнях. За його словами, тепер він приєднається до бійців, які вже "вийшли на пенсію".

Макгрегор завершив спортивну кар'єру

 

Відзначимо, останній поєдинок у ММА він провів проти російського бійця Хабіба Нурмагомедова в жовтні минулого року. Бій завершився поразкою Макгрегора, відразу після чого на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі відбулася масова бійка між командами бійців.

Нагадаємо, раніше Макгрегора заарештували в Лос-Анджелесі за напад на фаната. За даними місцевих ЗМІ, шанувальник намагався зробити селфі з бійцем, але Макгрегор вихопив смартфон і розбив його. Пізніше спортсмена затримали і висунули звинувачення у нападі, хуліганстві і пограбуванні. Макгрегора відпустили після оплати 12 500 доларів штрафу.

Станом на березень 2019 року займає восьму сходинку офіційного рейтингу UFC серед найкращих бійців незалежно від вагової категорії. Також є колишнім чемпіоном UFC у напівлегкій і легкій вазі.

Макгрегор народився в 1988 році в Дубліні, спортивну кар'єру почав в 20 років. За цей час в рамках змішаних єдиноборств провів 25 поєдинків, в яких здобув 21 перемогу. У 2016 році оголосив про бажання провести бій за правилами боксу проти колишнього кращого боксера незалежно від вагової категорії Флойда Мейвезера. У 2017 році відбувся бій, який Макгрегор програв.

Я готовий повернутися в бокс заради бою з МакГрегором, - Майвезер
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