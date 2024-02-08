Выделил отцу 24 часа: принц Гарри уже вернулся домой после визита к королю Чарльзу III

Принц Гарри решил срочно навестить своего отца короля Чарльза III, которому диагностировали рак. Однако встреча прошла очень быстро, и принц уже возвращается в Лондон.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание People.

Принц Гарри уже вернулся от отца домой

Сын короля Чарльза Гарри, который находится в ссоре со всей королевской семьей, после звонка отца срочно прилетел в Великобританию, чтобы навестить его и убедиться в его хорошем самочувствии, которое, собственно, король и демонстрирует.

Как прошла встреча отца и сына, имеющих напряженные отношения - неизвестно. Более того, пока нет информации о том, где ночевал Гарри.

Наверное, никто не ожидал, что после столь долгой разлуки и диагноза отца, их встреча пройдет так быстро, всего 45 минут.

Уже утром СМИ поймали принца в аэропорту, когда он прилетел домой. Гарри выглядит очень радостным и счастливым. Возможно, так на него повлияла встреча с отцом.

Принц Гарри уже вернулся в Калифорнию (фото: instagram.com/sussexalways)

Собирается ли принц прилететь еще раз к семье - пока неизвестно, однако во время этой поездки Гарри не встречался со своим братом, принцем Уильямом и его женой, принцессой Уэльской, которая проходит восстановление после операции на брюшной полости.

Выходит, что налаживать отношения с родными для Гарри пока не в приоритете. Сейчас он уже в Калифорнии рядом с Меган Маркл и детьми.