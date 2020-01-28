Король Альберт II визнав позашлюбну дочку: що тепер із чергою на бельгійський престол

Екс-король Бельгії Альберт II визнав позашлюбну доньку (колаж РБК-Україна)

Альберт Бельгійський двадцять років заперечував, що у нього є дочка поза шлюбом

Колишній король Бельгії Альберт ІІ після багаторічного скандалу, який спонукав його відректися від престолу на користь старшого сина Філіпа в 2013 році, нарешті офіційно визнав свою позашлюбну дочку від баронеси Сібіли де Селіс-Лонгшам.

85-річний колишній монарх, який зберіг королівський титул, під загрозою штрафів по 5 тисяч євро на день погодився пройти тест ДНК. Результат підтвердив, що він є біологічним батьком 51-річної художниці Дельфіни Боель.

Відповідну заяву адвокатів колишнього правителя опубліковано в бельгійському виданні Het Nieuwsblad.

"Його величність король Альберт II прийняв до відома аналіз ДНК, який він здав на прохання Брюссельського апеляційного суду. Наукові висновки показують, що він є біологічним батьком місіс Дельфіни Боель", - йдеться в комюніке.

Також адвокати екс-монарха зазначили, що існуючі правові аргументи про те, що біологічне та юридичне батьківство автоматично не випливає одне з одного, король Альберт вирішив зізнатися і таким чином "покласти край цій болючій процедурі".

Король Альберт наголосив, що з моменту народження Дельфіни він ніколи не брав участі в сімейних, соціальних або освітніх рішеннях, що стосуються позашлюбної дочки і "завжди поважав зв'язок між місіс Боель та її законним батьком".

Дельфіна Боель (Фото: lesoir.be / Belga)

Про те, що її справжнім батьком є Альберт Бельгійський, Дельфіна дізналася від матері на 18-річчя. Художниця судилася із королем 7 років - вже після відречення він позбувся "імунітету".

Альберт II із Саксен-Кобург-Готської династії був королем Бельгії з 1993 по 2013 роки. Ще будучи принцом Льєжським, у 1959 році він одружився на італійській аристократці донні Паолі Маргариті Марії Антонії Руффо ді Калабрія, від шлюбу з якою у пари троє дітей.

Король Бельгії Альберт II з дружиною Паолою (Фото: hippostcard.com)

У 1999-му вийшла неофіційна біографія дружини короля, де згадувалося про його зв'язки із Сібіл де Селіс-Лонгшам.

Сама баронеса публічно заявила, що була коханкою Альберта з 1966 по 1984 роки.

Тепер Дельфіна може претендувати на титул принцеси та частину спадщини свого батька разом із трьома його законними дітьми. Статки колишнього короля оцінюється в 200-300 мільйонів євро - Альберт II вже пообіцяв внести її в свій заповіт.

Адвокат Дельфіни Марк Уйттендале наголошує, що вона судилася з Альбертом не заради грошей - так, в іншому випадку художниці було б вигідніше залишитися єдиною законною дочкою Жака Боеля, родині якого належать активи на 1,7 мільярда євро.

Також Боель - теоретично - відтепер посідає 15-е місце в черзі на бельгійську корону, після чотирьох дітей короля Філіпа, принцеси Астрід Бельгійської та її п'ятьох дітей, а також принца Лорана Бельгійського та його трьох дітей.

Але на практиці визнання батьківства не дозволить їй претендувати на престол. Як пояснив адвокат Боель в інтерв'ю телеканалу RTL, Дельфіна стільки років судилася з Альбертом тільки для того, щоб добитися правди і щоб груз невирішеної ситуації не дістався її власним дітям "у спадок".