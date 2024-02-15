ТЦК отправил повестку "азовцу", которого РФ держит в плену уже 21 месяц: детали скандала

Жена старшего сержанта бригады "Азов" и защитника Мариуполя Степана "Байды" Головко, который находится в плену уже 21 месяц, пожаловалась на неприятный инцидент. На адрес, где зарегистрирован ее супруг, Салтовский РТЦК Харькова направил повестку.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом женщина рассказала на своей странице в Facebook .

Пленному "азовцу" выписали повестку - как это произошло

Да, жена военного рассказала, что на имя ее мужа прислали повестку. При этом Головко уже 21 месяц находится в плену. Она попыталась выяснить, как вообще такое произошло, но ответа ей не дали.

"Салтовский РТЦК и СП г. Харькова так любит моего мужа, бойца бригады Азов НГУ, защитника Мариуполя, который после выхода из Азовстали уже 21 месяц находится в плену, что на 14 февраля прислал ему валентинку в виде повестки", - рассказала женщина.

"В ответ на мой звонок дежурный РТЦК мне, военнослужащей ВСУ, предложил взять отпуск и приехать в Харьков для решения этого вопроса. Напоминаю, почти два года плена - районный военкомат даже не знает, что человек на службе", - добавила она.

"Азовцу", который находится в плену, выписали повестку (скриншот)

Скандал с повесткой для пленного - история получила продолжение

Впоследствии жена "азовца" сделала еще один пост. Она ответила всем, кто считает, что повестка в дверях для пленного азовца, это "ничего страшного".

"Напоминаю, что повестка должна быть вручена лично или уполномоченными лицами должен быть составлен акт об отказе от получения повестки с подписями уполномоченных лиц и свидетелей. Интересно узнать, кем именно была подписана расписка о получении данной повестки?" - отметила она.

Жена "азовца" возмутилась инцидентом (скриншот)

Кроме того, женщина напомнила начальнику Салтовского РТЦК и СП города Харькова, подполковнику Березюку, об ответственности за организацию мобилизационной подготовки.

"Должностные лица, виновные в нарушении законов Украины и других нормативно-правовых актов по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, несут ответственность по закону", - добавила Анна.

После этого жена "азовца" рассказала, сколько дней ее муж находится в плену. Головко держат в неволе уже почти 1 год и 9 месяцев.

Пост жены "азовца" (скриншот)

"640 дней плена после выхода по приказу с территории завода "Азовсталь". 640 дней ада в российских застенках.. И также 640 дней полного неуважения со стороны местных РТЦК и СП", - написала она.