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Як годують евакуйованих українців з Китаю: відео з Нових Санжар

STYLERЖиття    23.02.2020 - 21:07
Як годують евакуйованих українців з Китаю: відео з Нових Санжар
Медцентр "Нові Санжари" (фото: facebook.com/mvs.gov.ua)

В мережі з'явилося відео з Нових Санжар, на якому видно, як годують евакуйованих українців

Евакуйовані українці з Китаю знаходяться на 14-денному карантині в медичному центрі, який розташований в Нових Санжарах Полтавської області. Варто зазначити, що там знаходяться і громадяни інших країн, яких привезли разом з українцями.

На відео видно, як люди в захисних костюмах привозять в будинок на візку їжу, яка запакована в целофан. Якщо добре придивитися, то можна побачити, що евакуйованим доставляють обіди в судочках.

Їжа для евакуйованих українців з Китаю (відео: facebook.com/Oleksandr Makhov)

"Ось так доставляють їжу у будівлю медбази Нацгвардії, де знаходяться евакуйовані з Китаю", – написав на своїй сторінці в Facebook автор відео журналіст Олександр Махов.

Варто зазначити, що заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко та заступник міністра внутрішніх справ Іван Варченко заявили, що Мінздрав заборонив передавати продукти харчування в медичний центр в Нових Санжарах.

За словами Ляшка, їжу для пацієнтів готують на місці, в тому числі і дієтичну для іноземної громадянки, яка поскаржилася лікарям з приводу загострення хвороби шлунка.

Варченко зазначив, що в медцентр можна передавати тільки засоби індивідуальної гігієни та промислову продукцію.

Нагадаємо, що переселенці з Донецька привезли продукти для евакуйованих з китайського Уханя, де продовжує бушувати коронавірус. Це сталося на другий день після скандального розміщення громадян в медцентрі, яким перешкоджали місцеві жителі Нових Санжар.

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