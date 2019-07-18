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Годувати або не годувати: Комаровський дав відповідь на питання, яке хвилює всіх батьків

STYLERЖиття    18.07.2019 - 21:13
Годувати або не годувати: Комаровський дав відповідь на питання, яке хвилює всіх батьків
Комаровський про застуду (Колаж РБК-Україна)

Доктор Комаровський вказав на важливий нюанс

Доктор Комаровський відповів на питання, яке хвилює багатьох батьків. На форумі його часто запитують, чи потрібно годувати дитину в перший день хвороби і якщо потрібно, то чим.

Одна з передплатниць доктора Комаровського в Instagram детально описала ситуацію, з якою стикаються всі батьки – дитина застудилася під час відпочинку за містом.

"Відпочиваємо у бабусі в селі. Сьогодні старший син (8,5 років) прокинувся з болем у горлі і нежиттю, але загальне самопочуття, каже задовільне. Виникла суперечка з бабусею: я вважаю, що годувати сина в перший день хоча б до вечора не варто, тільки поїти, щоб печінка могла легко впоратися з "соплями", а ввечері можна що-небудь легке, наприклад, солодкий чай з печивом, трохи відвареної картоплі, огірок. Сам син сказав, що не проти поїсти, і почекати теж в стані. Бабуся дуже переживає, що не годую "зростаючий організм", тим більше, що син поїв би. Підкажіть нам, будь ласка, як все-таки правильно вести себе в перший день хвороби: годувати або не годувати?" – написала стурбована мама.

Годувати або не годувати: Комаровський дав відповідь на питання, яке хвилює всіх батьків

Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy

Доктор Комаровський зазначив, що годувати дітей в перший день хвороби не забороняється, але тут потрібно звертати увагу на те, який у дитини апетит і що йому давати.

"Перше правило годування хворої дитини — керуватися насамперед його апетитом. Хоче їсти — обов'язково давати. Так що в даній ситуації я на боці бабусі. Інша справа, що, пропонуючи їжу, потрібно стежити за концентрацією вмісту і розміром порції. В супі ложка цілком може плавати, а не стояти", - пояснив дитячий лікар.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Комаровський попередив про небезпечні інфекції.

А також розповідали про те, що Комаровський вказав на важливий нюанс сну дитини.

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