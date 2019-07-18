Кормить или не кормить: Комаровский дал ответ на волнующий вопрос всех родителей

Комаровский о простуде (Коллаж РБК-Украина)

Доктор Комаровский указал на важный нюанс

Доктор Комаровский ответил на вопрос, который волнует очень многих родителей. На форуме его часто спрашивают, нужно ли кормить ребенка в первый день болезни и если нужно, то чем.

Одна из подписчиц доктора Комаровского в Instagram описала подробно ситуацию, с которой сталкиваются буквально все родители – ребенок простудился во время отдыха за городом.

"Отдыхаем у бабушки в деревне. Сегодня старший сын (8,5 лет) проснулся с болью в горле и насморком, но общее самочувствие, говорит удовлетворительное. Возник спор с бабушкой: я считаю, что кормить сына в первый день хотя бы до вечера не стоит, только поить, чтобы печень могла легко справиться с "соплями", а вечером можно что-нибудь легкое, например, сладкий чай с печенькой, немного отварного картофеля, огурец. Сам сын сказал, что не против поесть, и подождать тоже в состоянии. Бабушка очень переживает, что не кормлю "растущий организм", чем более, что сын поел бы. Подскажите нам, пожалуйста, как все-таки правильно вести себя в первый день болезни: кормить или не кормить?" – написала обеспокоенная мама.

Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy

Доктор Комаровский отметил, что кормить детей в первый день болезни не запрещается, но тут нужно обращать внимание на то, какой у ребенка аппетит и что ему давать.

"Первое правило кормления заболевшего ребенка — руководствоваться прежде всего его аппетитом. Хочет есть — обязательно давать. Так что в данной ситуации я на стороне бабушки. Другое дело, что, предлагая еду, нужно следить за концентрацией содержимого и размером порции. В супе ложка вполне может плавать, а не стоять", - объяснил детский врач.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Комаровский предупредил об опасной инфекции.

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