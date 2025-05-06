Пользуетесь многоразовыми бутылками для воды? Врач назвал главную их опасность

Опасность многоразовых бутылок воды

По словам медика, многоразовые бутылки для воды могут быстро стать рассадником бактерий, если их не чистить должным образом.

Доктор советует ежедневно мыть свои многоразовые бутылки, чтобы предотвратить появление бактерий.

"Если вы ежедневно наполняете одну и ту же бутылку с водой, возможно, стоит остановиться. Ваша бутылка - это рассадник бактерий. Не буду врать, она, пожалуй, такая же грязная, как сиденье унитаза. Существует независимое исследование, которое показывает, что бутылка с водой содержит в 40 000 раз больше бактерий, чем сиденье унитаза", - сказал он.

Он особенно указал на проблему с крышками бутылок, где бактерии особенно любят размножаться.

Исследование показало, что бутылки для воды с крышкой являются рассадником бактерий, поскольку в них содержится в среднем 30 миллионов колониеобразующих единиц (КОЕ) на бутылку. Зато бутылки с крышкой-сжимателем оказались гораздо безопаснее.

Эти показатели указывают не только на количество присутствующих микробов, но и на их способность к размножению.

Как очистить многоразовую бутылку для воды

Доктор Майро сказал, что пренебрежение мытьем может не только привести к острому заболеванию, но хроническое воздействие плесени и биопленок может вызвать хронические заболевания.

Мойте бутылки теплой водой с мылом или уксусом с пищевой содой после каждого использования. Не забывайте чистить резьбу, носики и резиновые уплотнители, где прячутся микробы.

К тому же ей следует дать полностью высохнуть на воздухе, чтобы предотвратить рост бактерий, которые процветают во влажных условиях.