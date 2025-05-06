Пользуетесь многоразовыми бутылками для воды? Врач назвал главную их опасность

Повторное использование бутылок для воды кажется удобным и экономным решением. Однако, это может представлять серьезную угрозу для здоровья. В привычных на вид бутылках накапливаются бактерии, а под воздействием температуры пластик может выделять опасные химические вещества.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok-страницу американского анестезиолога Майро Фигура.
По словам медика, многоразовые бутылки для воды могут быстро стать рассадником бактерий, если их не чистить должным образом.
Доктор советует ежедневно мыть свои многоразовые бутылки, чтобы предотвратить появление бактерий.
"Если вы ежедневно наполняете одну и ту же бутылку с водой, возможно, стоит остановиться. Ваша бутылка - это рассадник бактерий. Не буду врать, она, пожалуй, такая же грязная, как сиденье унитаза. Существует независимое исследование, которое показывает, что бутылка с водой содержит в 40 000 раз больше бактерий, чем сиденье унитаза", - сказал он.
Он особенно указал на проблему с крышками бутылок, где бактерии особенно любят размножаться.
Исследование показало, что бутылки для воды с крышкой являются рассадником бактерий, поскольку в них содержится в среднем 30 миллионов колониеобразующих единиц (КОЕ) на бутылку. Зато бутылки с крышкой-сжимателем оказались гораздо безопаснее.
Эти показатели указывают не только на количество присутствующих микробов, но и на их способность к размножению.
Доктор Майро сказал, что пренебрежение мытьем может не только привести к острому заболеванию, но хроническое воздействие плесени и биопленок может вызвать хронические заболевания.
Мойте бутылки теплой водой с мылом или уксусом с пищевой содой после каждого использования. Не забывайте чистить резьбу, носики и резиновые уплотнители, где прячутся микробы.
К тому же ей следует дать полностью высохнуть на воздухе, чтобы предотвратить рост бактерий, которые процветают во влажных условиях.
@doctormyro Quick Tips to Keep Your Bottle Clean: Wash daily: Scrub with warm, soapy water after each use. Deep clean weekly: Use vinegar, baking soda, or run it through the dishwasher (if safe). Dry it out: Let your bottle air-dry completely before putting the lid back on. Clean the lid: Don’t forget to scrub the threads, spouts, and rubber seals where germs hide. Don’t leave water sitting: Empty your bottle when you’re not using it. Keep your water bottle as fresh and clean as the water you drink! @veil.tv #health #germs #waterbottle #sanitary original sound - Dr. Myro Figura, MD
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