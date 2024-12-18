Бутылку минеральной воды в Японии продают за 10 000 долларов. Что в ней такого особенного?

Японская компания продает бутылки с водой, цена которых до 10 000 долларов за литр. Этот проект был запущен еще в 2005 году и сейчас эта вода - продукт ультра роскоши. И такая цена не только за саму воду, а еще и за бутылку.

Что такого особенного в этой минеральной воде и почему она так дорого стоит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Oddity Central.

Японская компания Fillico Jewerly Water известна тем, что продает одну из самых дорогих бутилированных вод в мире. Все выпуски - эксклюзивные и лимитированные, а цена одной бутылки - до 10 000 долларов.

Казалось бы, вода - это одна из самых основных человеческих потребностей, поэтому маркетинг и продажа продукта ультра роскоши очень сложный. Но эта компания справилась с этой сложной задачей и выпускает партии уникальной воды.

Первую партию выпустили еще в 2005 году и цель компании была в том, чтобы создать полноценный роскошный продукт, который заставит людей платить за него неприличные суммы денег.

В самих бутылках - одна из самых чистых минеральных вод в Японии, но для такой цены этого явно было мало. Поэтому компания приложила много усилий для разработки дизайна упаковки, которая сама по себе рекламировалась как произведение искусства.

Сейчас компания стала одним из самых популярных брендов бутилированной воды ультра люкс в мире. Цена за литр воды превышает 1000 долларов США, а бутылка из лимитированной коллекции - от нескольких тысяч долларов до 10 000 долларов.

Вода Fillico поступает из источника Нунобики, расположенного в глубине национального парка Роккоу в Кобе, вдали от любых промышленных или сельскохозяйственных разработок.

Эта родниковая вода, известная своей чистотой и высоким содержанием минеральных веществ, естественным образом фильтруется через вулканическую породу, что якобы придает ей очень свежий вкус. Компания утверждает, что разливает воду в бутылки с использованием минимальных технологий обработки, что сохраняет ее природный характер.

Каждая бутылка такой воды - это произведение искусства ручной работы, украшенное кристаллами Swarovski, также производители добавляют золото и королевские символы.

Бутылка для воды Fillico Jewelry - это не просто емкость, это символ статуса.

Сначала производители столкнулись со скептицизмом, но они были убеждены, что на рынке есть место для такой ультра роскошной воды. Через год эту воду представил своим VIP-клиентам Кристиан Диор.

А в 2008 году компания стала официальным спонсором Канского кинофестиваля.

Еще через несколько лет - бренд стал любимцем королевских домов во всем мире, а его популярность продолжала расти среди богачей.

Поскольку каждая бутылка воды изготавливается вручную, то для сохранения иллюзии эксклюзивности производство ограничено лишь 5000 бутылками в месяц.

Сейчас бутылка ювелирной воды 2-го поколения продается за 999 евро (более 1000 долларов), но бутылки ограниченной серии могут стоить гораздо дороже. Купить самую дорогую бутылку в мире отдельно - невозможно.