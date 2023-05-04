Польза этого овоща просто невероятная: как посадить и вырастить батат

Батат в Украине долгое время не пользовался особой популярностью. Хотя этот овощ ели наши предки и это растение стали использовать в пищу более несколько тысяч лет назад. Еще в документах о жизни древних ацтеков упоминаются камотли - сладкие съедобные корни, которые ели вареными, сырыми и жареными.

Чем же так полезен батат и как его можно вырастить самостоятельно у себя на грядке - читайте в материале ниже.

Чем полезен батат

Клубни батата - сочные, с нежной мякотью и тонкой кожицей. Он чем-то напоминает картофель, но на вкус намного слаще и за его это в народе называют "сладкий картофель". В составе есть сахароза, глюкоза и фруктоза.

Еще в батате много углеводов и крахмала, огромное количество витамина А, фолацина (В9), витамина С, витамина К, кальция, калия, магния, фосфора и натрия. Также есть тиамин (в1), рибофлавин (В2), ниацин (В3), витамин В6, железо, натрий и цинк.

Особенно батат полезен для женщин, так как в клубнях содержатся фитогормоны (прогестерон и эстроген), которые благотворно влияют на функционирование репродуктивной системы и нормализуют работу нервной системы. Этот овощ часто рекомендуют тем, кто хочет нормализовать цикл.

Как посадить и вырастить батат

Батат очень теплолюбивое растение и хорошо развивается в температуре не ниже +20 градусов. Собранный батат также нужно хранить в тепле - от +13 до +16 градусов и относительной влажности 85%. В правильных условиях он может лежать до полугода и дольше.

Большинство сортов батата сейчас размножается вегетативным путем - отростками пророщенных клубней и отрезками плетей. В зависимости от сорта и условий, клубни батата дозревают за 2-6 месяцев.

Для посадки вам понадобятся черенки батата или черенки, полученные из пророщенного клубня прошлого урожая. Черенки должны быть не менее 20-30 см.

Можно сделать их самостоятельно - купите органичный батат, положите его в теплое место или погрузите в воду заостренным концом. Через месяц будут всходы - листья вам не нужны, только корни. Их высаживайте в грунт.

Потом их высаживают в подготовленную почву. Корни батат пускает очень быстро. Но первый месяц нужно поддерживать влажность земли, чтобы батат рос хорошо.

Быстрые сорта дозревает в среднем за 90 дней. Грядку для батата выбирайте с солнечной стороны - этот овощ нуждается в освещении.