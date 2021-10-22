Названо топ-5 овочів, які допоможуть завжди залишатися в тонусі

Овочі є джерелом вітамінів і мінералів, які потребує організм людини. Зокрема, це актуально в осінній та зимовий період. Фахівці кажуть, що вживати ці продукти потрібно в сирому вигляді, так вони найбільш корисні.

Тому важливо їсти овочеві супи, запіканки, пироги, рагу та запечені овочі.

Важливо, що рослинний білок, який міститься в овочах, може допомогти людям, які прагнуть схуднути. Це сприятиме почуватися ситими.

5 овочів, які допоможуть залишатися в "тонусі"

Червоний перець

Він багатий вітаміном С, завдяки цьому вони допоможуть "відключити" гормон стресу, який змушує набирати зайву вагу.

Також наявний вітамін Р, який сприяє зміцненню і очищенню кровоносних судин, робить їх більш еластичними, запобігає атеросклерозу і утворенню тромбів. Біологічно активні речовини паприки допомагають розріджувати кров і виступають в ролі профілактичного засобу проти розвитку серцевих захворювань, інфаркту, інсульту.

Зазначається, що у 200 г цього продукту – 1,48 г білка.

Користь перцю (фото: pixabay)

Капуста

Незважаючи на те, що капуста дуже низькокалорійна, вона містить вражаючий набір поживних речовин. Вона багата на вітаміни К, C, В6, А, фолієву кислоту, марганець, кальцій, калій, магній, залізо, рибофлавін і інші мікроелементи.

Також у ній багато білка, тому її потрібно їсти всім, хто на дієті. Для того, щоб підвищити м'язову силу.

Білок на 1 склянку: 2,47 грама

Капуста допоможе залишалися "в тонусі" (фото: pixabay)

Цукіні

Вони дуже корисні, попри те, що в них всього 2 грами білка, але при цьому всього 27 калорій й додаткові 2 грами клітковини. Їх можна обсмажити на оливковій олії, як гарнір або приготувати смачний суп.

Користь цукіні (фото: pixabay)

Броколі

Він підтримує цілісність клітинних мембран та метаболізм. - допомагає уникнути злоякісних пухлин, зокрема, зменшує ризик розвитку раку. - допомагає уникнути проблем із шлунково-кишковим трактом, сприяє виведенню токсинів і має протизапальну дію.

У ньому дуже багато білка. Його можна запікати, варити, готувати супи й додавати в пироги.

Білок на 1 склянку: 3,7 грама. Броколі допоможе залишатися "в тонусі" (фото: pixabay)

Батат

Приготувати його можна дуже легко, а саме запікати й їсти як гарнір до своєї звичної страви з курячої грудки, щоб ще більше підвищити вміст білка.

Корисний батат подіє на організм набагато краще, ніж упаковування вітамінів в таблетках. Тому варто звернути увагу на продукти, які не просто мають хороші смакові якості, але і приносять значну користь організму.

Користь батату для організму (фото: pixabay)